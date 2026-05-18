Die besten TV-Tipps für Montag, den 18. Mai 2026

20:15 Uhr, ZDF, Mama ist die Best(i)e, Komödie Nach zehn Jahren im Gefängnis wird die wohlhabende Gloria Almeda (Adele Neuhauser), die wegen des Mordes an ihrem Ehemann verurteilt wurde, entlassen. Die einstige Society-Lady verfolgt nun nur noch ein Ziel: den tatsächlichen Täter zu entlarven. Für sie steht fest, dass dieser aus dem Kreis ihrer zerrütteten Familie stammen muss. Schließlich war Viktor (Bernhard Schir) ein tyrannischer Mensch, der jedem Angehörigen Grund gab, ihn zu verabscheuen.

20:15 Uhr, Das Erste, UDO! Rebell. Rockstar. Ikone., Musikerporträt Udo Lindenberg gewährt sehr persönliche Einblicke in sein Leben, spricht offen über seine Emotionen und Gedanken und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch sein ganz eigenes "Udoversum". Markenzeichen wie Hut, Sonnenbrille, schwarze Jacke und seine unverkennbare Stimme machen ihn einzigartig. Seine Songs verbinden Menschen aus Ost und West gleichermaßen. Das Porträt zeigt das bewegte Leben eines Künstlers, der aus dem westfälischen Gronau auszog, um zu einer der prägendsten Figuren der deutschen Musikszene zu werden.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap In der achten Staffel des internationalen Ablegers der Kuppelshow begeben sich acht alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen weltweit auf Partnersuche. Moderatorin Inka Bause begleitet sie durch verschiedene Länder, darunter Dänemark, Kanada und Costa Rica bis hin zum Polarkreis. Vor malerischer Naturkulisse entwickeln sich romantische Geschichten, überraschende Wendungen und authentische Begegnungen.

20:15 Uhr, Sat.1, Kommissar Rex: Der Rosenkavalier, Krimireihe Max (Maximilian Brückner) wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als ihn ein Mordfall an einen früheren Serienkiller erinnert: den psychopathischen Binder (Stipe Erceg), den er einst überführt hatte. Während er gemeinsam mit seinem Kollegen Felix (Ferdinand Seebacher) prüft, ob ein Nachahmungstäter am Werk ist, geraten seine Tochter (Sophie Borchhardt) und deren Freundin (Philine Schmölzer) in ernste Gefahr. Die Ereignisse holen Max und Kommissar Rex unweigerlich ein.

20:15 Uhr, kabel eins, Terminator: Genisys, Sci-Fi-Action Im Jahr 2029 steht John Connor (Jason Clarke) an der Spitze des Widerstands gegen die dominierenden Maschinen von Skynet. Um das Schicksal der Menschheit zu sichern, schickt er seinen Vertrauten Kyle Reese (Jai Courtney) zurück ins Jahr 1984, damit dieser seine Mutter Sarah (Emilia Clarke) schützt. Doch die Zeit hat sich verändert, und Kyle findet sich in einer völlig anderen Realität wieder, in der der Konflikt zwischen Mensch und Maschine eine neue Dimension erreicht hat.