Die besten TV-Tipps für Montag, den 18. November 2024

Die Polizisten Jan (Justus Johanssen) und Mark (Max Koch) sind mit ihren Spezialeinheiten aus Oldenburg zur Unterstützung einer Demonstration in Köln im Einsatz. Die Lage eskaliert, was eine interne Ermittlung zur Folge hat. Hauptkommissarin Charlotte Stauffer (Brigitte Hobmeier) leitet die Untersuchung und richtet den Fokus auf Jan. Seine Einheit hatte in dem chaotischen Gedränge eine Gefährderin festgenommen und damit die Stimmung angeheizt. War dieses Eingreifen notwendig? Stauffer bleibt dran. Jan hat Gedächtnislücken aufgrund einer Kopfverletzung. Dann taucht ein belastendes Video auf.

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind fünf Jahre vergangen. Auf den ersten Blick scheint alles wieder wie zuvor, doch die Krise hat deutliche Spuren hinterlassen: Leben wurden verändert, und Hunderttausende leiden an Langzeitfolgen. Eckart von Hirschhausen begleitet einige dieser Betroffenen seit Langem. Er geht der Frage nach: Welche dauerhaften Schäden hat die Pandemie verursacht, besonders bei Menschen mit Long Covid? Wie stark ist das Vertrauen in Medizin und Medien erschüttert? Und wie sind besonders verletzliche Gruppen wie Kinder betroffen?

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Klipp liefern ab!, Show

Frischer Wind in Hamburg. Tim Mälzer tritt mit seinem Pop-Up-Lieferdienst in ein spannendes Duell gegen die fast 20 Jahre jüngere Zora Klipp an. Eine Herausforderung für Tim, denn die Wahl-Hamburgerin ist nicht nur mit moderner Küche vertraut, sondern auch in der Stadt bestens vernetzt. Mit zwei eigenen Gastronomiekonzepten und vier veröffentlichten Kochbüchern bringt die ausgebildete Köchin viel Erfahrung mit. Wer wird dieses Mal die beste Leistung abliefern?