Die besten TV-Tipps für Montag, den 18. September

Am 22. Oktober 2022 wurde Giorgia Meloni als italienische Ministerpräsidentin vereidigt. Erstmals in der Nachkriegsgeschichte Italiens steht mit Fratelli d'Italia eine Partei mit postfaschistischen Wurzeln an der Spitze der Regierung, gemeinsam mit der rechtskonservativen Lega und der Forza Italia des kürzlich verstorbenen Silvio Berlusconi. Warum haben die Italienerinnen und Italiener so gewählt? Wie macht sich die neue Regierung im ersten Jahr? Und was bedeutet dieses Rechtsbündnis für Deutschland und Europa?