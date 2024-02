Die besten TV-Tipps für Montag, den 19. Februar 2024

20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi - Bis der Tod euch scheidet, Krimi

In der ländlichen Gegend des Spreewaldes ereignet sich während eines festlichen Polterabends im Freien eine plötzliche Explosion. Die Gäste geraten in Panik, stürzen sich zu Boden oder fliehen in Eile. Die Braut, Fina Jurisch (Mercedes Müller), hat das Fest kurz zuvor wütend verlassen. Am nächsten Morgen findet Alt-Kommissar Krüger (Christian Redl) sie bewusstlos in der Nähe seines Bauwagens. Als sie erwacht, kann sie sich nur bruchstückhaft an das schreckliche Ende ihres Polterabends erinnern.