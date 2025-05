Die besten TV-Tipps für Montag, den 19. Mai 2025

Der Stammheim-Prozess gegen die Köpfe der ersten RAF-Generation war eines der aufsehenerregendsten Gerichtsverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik. Am 21. Mai 1975 begann der Mammutprozess, der international für Schlagzeilen sorgte. Das Dokudrama beleuchtet sowohl das Leben von Andreas Baader (Henning Flüsloh), Gudrun Ensslin (Lilith Stangenberg), Jan-Carl Raspe (Rafael Stachowiak) und Ulrike Meinhof (Tatiana Nekrasov) im Hochsicherheitstrakt der JVA Stammheim als auch das Geschehen im angrenzenden Gerichtssaal.

Mitten auf dem Bodensee stößt Fischerin Victoria Ludolf (Magdalena Kronschläger) auf ein verfallenes Boot - an Bord befindet sich die skelettierte Leiche des 16-jährigen Roman Steingass (Valentin Hagg), gefesselt und offenbar schon seit Jahren tot. Roman galt vor 15 Jahren als Hauptverdächtiger im Mordfall Anouk Bergdorf (Lena Brugger) und verschwand damals spurlos. Der damalige Ermittler Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) wird erneut mit dem Fall konfrontiert - und mit den Angehörigen beider Familien.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Heute sorgen prominente Unterstützung und eine clevere Idee für Aufsehen: Die bekannten TV-Köche Lucki Maurer, Meta Hiltebrand und Mike Süsser präsentieren gemeinsam mit Gründer Sven Torner die App FoodDude. Diese ermöglicht das Kochen per Sprachsteuerung und Audiorezepten - ganz ohne schmutzige Finger auf dem Display. Die Löwinnen und Löwen sind begeistert, mehrere Investoren zeigen Interesse. Jetzt muss sich Sven Torner entscheiden, mit wem er in die Zukunft starten will.