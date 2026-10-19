Das sind für Montag, den 19. Oktober 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

Die besten TV-Tipps für Montag, den 19. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Deutschland, deine Beamten, Dokumentation

Vor dem Hintergrund der Reformen bei Rente, Pflege und Krankenversicherung fragt die Doku, ob die Privilegien von Beamten noch zeitgemäß sind. 20:15 Uhr, ZDF, Das verschwundene Kind, Drama (Erstausstrahlung)

Im Wendland verschwindet der zwölfjährige Aaron spurlos. Seine Eltern und die Freunde der Hofgemeinschaft fürchten, dass er ertrunken ist. Bei der verzweifelten Suche brechen unbewältigte Konflikte zwischen den beiden Familien auf. 20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Günther Jauch stellt den Kandidatinnen und Kandidaten knifflige Fragen, es geht um bis zu eine Million Euro. 20:15 Uhr, ProSieben, Jäger des verlorenen Schatzes, Abenteuerfilm

Archäologieprofessor Indiana Jones (Harrison Ford) soll 1936 in Ägypten die verschollene Bundeslade finden, bevor die Nazis sie bekommen. 20:15 Uhr, SAT.1, Promi Big Brother, Reality-Show

Die Promis leben unter 24-Stunden-Kamerabeobachtung im Container. Um 22:20 Uhr läuft die „Late Night Show“.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Moderator Dieter Könnes, Sternekoch Alexander Wulf und Sommelier Ronny Schreiber stellen „Fryzza“ vor, eine Tiefkühlpizza speziell für die Heißluftfritteuse. Damit haben sie in sechs Monaten eine halbe Million Euro umgesetzt. Kommt es zum Deal? Außerdem pitcht das Berliner Start-up RAZECO. 20:15 Uhr, kabel eins, Leg dich nicht mit Zohan an, Komödie

Mossad-Agent Zohan (Adam Sandler) täuscht seinen Tod vor und taucht in New York unter, um seinen Traum als Hair-Stylist zu leben. Doch sein Erzfeind Phantom ist ihm auf den Fersen. 20:15 Uhr, arte, Die Macht und ihr Preis, Politthriller (1976)

Nach dem Mord an einem Staatsanwalt und zwei Richtern ermittelt Inspektor Rogas (Lino Ventura). Er vermutet einen Racheakt und stößt auf eine politische Verschwörung. 20:15 Uhr, MDR, Tatort: Feuertaufe, Krimi

In einem stillgelegten Industriegelände wird eine ermordete Frau gefunden, die einzige Spur ist eine Anstecknadel mit den Initialen „L.I.C.“. Die Leipziger Kommissare Ehrlicher und Kain ermitteln. 20:15 Uhr, one, Animals – Stadt Land Tier, Spielfilm

Ein Wiener Paar mietet sich ein halbes Jahr in eine Schweizer Berghütte ein. Sie will einen Roman für Erwachsene schreiben, er ein Kochbuch über vergessene Schweizer Gerichte. 22:10 Uhr, arte, Désirée Nosbusch – Den Träumen folgen, Dokumentation

Porträt der Luxemburgerin Désirée Nosbusch, die 1977 mit 12 Jahren bei Radio Luxemburg begann und heute in ganz Europa bekannt ist.

22:15 Uhr, ZDF, The Pope’s Exorcist, Horrorfilm

Der Vatikan-Exorzist Pater Gabriele Amorth (Russell Crowe) soll im Spanien einen vom Bösen besessenen Jungen retten. Dabei stößt er auf ein dunkles Geheimnis der Kirche. 22:40 Uhr, ProSieben, Das fünfte Element, Sci-Fi-Film

Im Jahr 2259 öffnet sich alle 5.000 Jahre ein Tor für das absolut Böse. Bruce Willis und Milla Jovovich sollen die Erde retten. 22:50 Uhr, ARD, Der Drohnenkrieg in Russland, Dokumentation

Die Doku zeigt, wie Drohnenattacken auf Ziele tief in Russland den Krieg gegen die Ukraine verändert haben. 23:05 Uhr, arte, Poison – Eine Liebesgeschichte, Drama

Die Ex-Eheleute Edith und Lucas gehen unterschiedlich mit dem Tod ihres Kindes um: Sie hält den Schmerz präsent, er verdrängt ihn. Regie führte Désirée Nosbusch. 23:15 Uhr, NDR, Mein ewiger Sommer, Drama (Erstausstrahlung)

Die 15-jährige Fanny fährt mit ihren Eltern ins Sommerhaus an der Küste. Es wird ein Sommer des Wandels. 23:15 Uhr, one, Weinprobe für Anfänger, Komödie

Der grummelige Weinhändler Jacques trifft auf die warmherzige, aber einsame Hebamme Hortense (Isabelle Carré). 23:30 Uhr, SAT.1, Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime, Krimi-Doku

In einer Tiroler Schlucht wird eine Leiche entdeckt, der Verdacht fällt auf die Ehefrau des Opfers. Parallel gesteht in Hessen eine Frau, ihren Partner getötet zu haben.