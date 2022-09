Die besten TV-Tipps für Montag, den 19. September

20:15 Uhr, Sat.1, The First Avenger: Civil War, Superheldenabenteuer

Die US-Regierung beschließt nach einem misslungenen Einsatz in Lagos, die Avengers stärker zu kontrollieren und gründet ein Gremium, das dafür sorgen soll, dass sie nur noch auf Anweisung operieren dürfen. "Iron Man" Tony Stark (Robert Downey jr.) befürwortet den Plan, Steve Rogers (Chris Evans) alias "Captain America" ist gänzlich dagegen. Die Spaltung der Superhelden-Allianz scheint daraufhin nicht mehr aufzuhalten.

20:15 Uhr, ORF 2, Queen Elizabeth II - Die Welt nimmt Abschied

Große Trauer in Großbritannien und überall auf der Welt: Queen Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben. Nach zehn Tagen der Trauer wird die Monarchin in Windsor mit einem Staatsbegräbnis in London in der Kapelle auf Schloss Windsor ihre letzte Ruhestätte finden. Der ORF zeigt eine Zusammenfassung dieser besonderen Zeremonie.