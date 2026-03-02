Die besten TV-Tipps für Montag, den 2. März 2026

20:15 Uhr, ZDF, In fremden Händen, Thriller Als Karola (Désirée Nosbusch) bei Wolfgang (Robert Hunger-Bühler) einzieht, stellt sie sein Leben scheinbar selbstlos auf den Kopf. Die Töchter Verena (Bettina Burchard) und Jana (Picco von Groote) fragen sich jedoch, ob die neue Partnerin des Vaters nicht doch eigene Interessen verfolgt. Das wachsende Misstrauen sorgt für Streit in der Familie. Karola reagiert gekränkt und blockiert Verenas und Janas Annäherungsversuche. Das endet im endgültigen Zerwürfnis mit dem Vater. Zugleich isoliert sie den gesundheitlich angeschlagenen Wolfgang immer stärker von seinem Umfeld und übernimmt seine medizinische Betreuung selbst. Wolfgangs Zustand verschlechtert sich dramatisch.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!, Realityshow Im Kapitänsspiel treten die Promis in Zweier-Teams an und müssen ihre Ausdauer beweisen. Das Team gewinnt, das die meiste Körperflüssigkeit in einem Reagenzglas sammelt. Im Spiel "Hangover" messen sich die Teams im Duell. Drei Promis klammern sich an Stäbe, die an einer Wand befestigt sind, während die anderen nummerierte Kokosnüsse abwerfen. Wird eine Kokosnuss getroffen, verliert das gegnerische Team einen Stab an der Wand. Wer am Ende als Letzter hängt, sichert seinem Team Schutz bei der Exit-Zeremonie.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow In der "Höhle der Löwen" gibt es keinen Welpenschutz: Carsten Maschmeyer nimmt drei 18-jährige Gründer hart in die Mangel. Von Philipp Siedhoff, Jost Reelsen und Felix Lachtrup verlangt er 50 Prozent ihrer Physik-Lernapp im Gegenzug für Kapital. Für die jungen Unternehmer ist das eine entscheidende Probe. Sie müssen abwägen, ob sie wirklich die Hälfte ihrer selbst aufgebauten Firma abgeben wollen. Ein Deal mit dem Tech-Investor und Mentor Carsten könnte vieles möglich machen. Trotzdem bleibt die Frage, wie viel die Gründer für diese Chance zu riskieren bereit sind.

20:15 Uhr, Das Erste, Erlebnis Erde: Die geheime Welt der Tiere, Doku Ein ungewöhnliches Projekt eröffnet neue Einblicke in die Tierwelt im Osten Deutschlands. Dort treffen sehr unterschiedliche Lebensräume aufeinander, vom Land der 1000 Teiche in Thüringen bis zu stillgelegten Tagebauflächen, die sich die Natur langsam zurückholt. Über vier Jahre kamen 150 versteckte und ferngesteuerte Kameras in diesen abgelegenen Regionen zum Einsatz. Daraus entstand eine eindrucksvolle Dokumentation, die das Verhalten und den Alltag von Wildtieren in Bildern zeigt, wie man es so bisher kaum gesehen hat.

22:15 Uhr, ZDF, No Way Up, Abenteuerfilm Ein Flugzeug stürzt ins Meer, die Piloten sterben und die Maschine sinkt. Eine kleine Gruppe Überlebender sitzt im Wrack fest und sucht verzweifelt nach einem Ausweg. Die Zeit drängt, weil der Sauerstoff knapp wird. Sie müssen irgendwie an die Oberfläche gelangen. Doch schon der Versuch zu tauchen, bringt große Risiken mit sich.