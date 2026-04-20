Die besten TV-Tipps für Montag, den 20. April 2026

20:15 Uhr, ZDF, Im Grunde Mord: Blutsbande, Krimi An den Externsteinen im Teutoburger Wald kommt ein Mann ums Leben, nachdem er in die Tiefe stürzt. Die Kriminalkommissarin Paula Schäfer (Hanna Plaß) ist erst seit Kurzem zurück in ihrer Heimatstadt Detmold. Gemeinsam mit ihrem Bruder und Kollegen Leon (Jakob Benkhofer) nimmt sie die Ermittlungen auf. Schnell wird klar, dass es kein Unfall gewesen sein kann. Neben den Verletzungen durch den Sturz weist der Tote Ole Wellenkamp auch eine Stichwunde auf. Staatsanwältin Britta Everslage (Ann-Kathrin Kramer), eine enge Freundin der Familie, setzt die Mordermittlungen in Gang.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap Jetzt geht es wieder los: Das First Dates Hotel empfängt seine Gäste in einer neuen, idyllischen Kulisse auf Mallorca. Gastgeber Roland Trettl und sein Team heißen Singles willkommen, die alle dasselbe Ziel haben - die große Liebe zu finden. Ob beim ersten Kennenlernen im Restaurant des First Dates Hotels oder entspannt bei einem Drink am Pool: Die Chancen auf Romantik stehen gut.

20:15 Uhr, ORF 1 + Sat.1, Kommissar Rex: Laib und Leben, Krimireihe Kommissar Rex und sein Team stehen vor einem kniffligen Fall. Der Bäcker Hans Schlager (Martin Leutgeb) wird tot in seiner eigenen Backstube entdeckt. Was sich in der Nacht des Verbrechens abgespielt hat, bleibt zunächst unklar. In der Umgebung gibt es jedoch einige Verdächtige. Schlager war zu Lebzeiten nicht gerade beliebt. Mehrere Menschen aus der Nachbarschaft könnten ein Motiv gehabt haben.

20:15 Uhr, ONE, Die Stockholm Story - Geliebte Geisel, Thriller Stockholm im Jahr 1973: Mit Perücke, Sonnenbrille und Lederjacke getarnt überfällt Lars (Ethan Hawke) eine Bank und nimmt die Anwesenden als Geiseln. Schnell zeigt sich, dass es ihm nicht in erster Linie um Geld geht. Er fordert die Freilassung seines inhaftierten Freundes Gunnar (Mark Strong). Als die Polizei Gunnar tatsächlich zur Bank bringt, nimmt die Situation eine unerwartete Wendung. Zwischen Lars und den Geiseln entsteht eine ungewöhnliche Nähe, besonders zur Angestellten Bianca (Noomi Rapace). Diese besondere Beziehung zieht nicht nur in Schweden, sondern weltweit Aufmerksamkeit auf sich.

22:15 Uhr, ZDF, G20, Actionthriller Während des G20-Gipfels in Kapstadt wird das Gelände von einer schwer bewaffneten Söldnergruppe angegriffen. US-Präsidentin Sutton (Viola Davis) kann entkommen, doch viele Menschen geraten in die Hände der Angreifer. Gemeinsam mit Agent Ruiz (Ramón Rodríguez) bewegt sie sich durch das abgeriegelte Krisengebiet und kommt der Terrorgruppe um den ehemaligen Elitesoldaten Rutledge (Antony Starr) immer näher. Am Ende steht sie vor einer doppelten Herausforderung: eine weltweite Katastrophe verhindern und zugleich ihre eigene Familie retten.