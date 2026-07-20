News

Die besten TV-Tipps für Montag, den 20. Juli 2026

Ein älterer Mann mit Schirmmütze zeigt in die Ferne, während ein jüngerer Mann in Lederjacke neben ihm steht und aufmerksam in dieselbe Richtung blickt.
20.07.26, 06:47
Das sind für Montag, den 20. Juli 2026, die TV-Highlights im Fernsehprogramm.

20:15 Uhr, ARD, Oh la la – Wer ahnt denn sowas?, Komödie
Verwicklungskomödie mit Christian Clavier zum Primetime-Start des Abends.

20:15 Uhr, ZDF, Ingo Thiel – Briefe aus dem Jenseits, Krimi
Neue Folge der Krimireihe rund um den Kommissar.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss: JYSK, Berufsdoku
Tobias Linge, Geschäftsführungsmitglied von JYSK Deutschland, arbeitet verkleidet in Filialen, Logistik und Aufbauteam, um zu sehen, wie der neue Markenauftritt im Alltag ankommt.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy: Ein alter Mustang, Sitcom
Auftakt eines langen „Georgie & Mandy“-Marathons im Anschluss an „Young Sheldon“.

20:15 Uhr, Sat.1, Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!, Reportage
Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe werden getestet.

20:15 Uhr, Kabel Eins, Iron Man 2, Superheldenfilm
Tony Stark kämpft gegen neue Gegner und die Folgen seines Doppellebens als Iron Man.

20:15 Uhr, RTL2, Die Geissens, Dokusoap
„Robert auf der Pirsch“ – Einblicke in den Alltag der glamourösen Familie.

20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Auswandererdoku
Zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe: vier Auswanderer von vier Kontinenten berichten.

20:15 Uhr, Arte, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Western
Ransom Stoddard ließ sich jahrelang dafür feiern, den Revolverhelden Liberty Valance getötet zu haben – ein halbes Jahrhundert später gesteht er einem Reporter die Wahrheit.

20:15 Uhr, 3sat, Zwischen Fels und Fluss: Das Sulmtal, Natur
Naturdokumentation über die südsteirische Flusslandschaft.

20:15 Uhr, MDR, Mord in bester Gesellschaft, Krimi
„Alles Böse zum Hochzeitstag“ – neuer Fall der Krimireihe.

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ganz in rot, Krimiserie
Cullys Hochzeit mit Simon sorgt für Zoff im Hause Barnaby, während bei der Hochzeitsfeier des Adels reihenweise gemordet wird.

20:15 Uhr, ORF 1, Das war die FIFA Fußball-WM 2026, Dokumentation
Rückblick auf die abgelaufene Fußball-WM mit den prägendsten Momenten.

20:15 Uhr, ORF 2, Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge 2 der Kuppelshow mit Nina Horowitz.

20:15 Uhr, ORF III, Andreas Vitásek & Friends – Die Gala aus Güssing 2026, Kabarett-Gala
Live-Mitschnitt einer Kabarettgala mit Andreas Vitásek und Gästen.

21:40 Uhr, ARD, Concert de Paris 2026, Konzert
Open-Air-Konzert mit internationalen Stars der Klassik vor der Kulisse von Paris.

22:15 Uhr, ZDF, Something in the Water, Thriller
Fünf Freundinnen werden in der Karibik von einem Hai terrorisiert.

22:25 Uhr, 3sat, Angry Spirits – Wenn die Geister erwachen, Dokumentation
Dokumentation über übernatürliche Phänomene.

film.at, fs