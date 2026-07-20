Die besten TV-Tipps für Montag, den 20. Juli 2026
20:15 Uhr, ARD, Oh la la – Wer ahnt denn sowas?, Komödie
Verwicklungskomödie mit Christian Clavier zum Primetime-Start des Abends.
20:15 Uhr, ZDF, Ingo Thiel – Briefe aus dem Jenseits, Krimi
Neue Folge der Krimireihe rund um den Kommissar.
20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss: JYSK, Berufsdoku
Tobias Linge, Geschäftsführungsmitglied von JYSK Deutschland, arbeitet verkleidet in Filialen, Logistik und Aufbauteam, um zu sehen, wie der neue Markenauftritt im Alltag ankommt.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy: Ein alter Mustang, Sitcom
Auftakt eines langen „Georgie & Mandy“-Marathons im Anschluss an „Young Sheldon“.
20:15 Uhr, Sat.1, Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!, Reportage
Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe werden getestet.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Iron Man 2, Superheldenfilm
Tony Stark kämpft gegen neue Gegner und die Folgen seines Doppellebens als Iron Man.
20:15 Uhr, RTL2, Die Geissens, Dokusoap
„Robert auf der Pirsch“ – Einblicke in den Alltag der glamourösen Familie.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Auswandererdoku
Zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe: vier Auswanderer von vier Kontinenten berichten.
20:15 Uhr, Arte, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Western
Ransom Stoddard ließ sich jahrelang dafür feiern, den Revolverhelden Liberty Valance getötet zu haben – ein halbes Jahrhundert später gesteht er einem Reporter die Wahrheit.
20:15 Uhr, 3sat, Zwischen Fels und Fluss: Das Sulmtal, Natur
Naturdokumentation über die südsteirische Flusslandschaft.
20:15 Uhr, MDR, Mord in bester Gesellschaft, Krimi
„Alles Böse zum Hochzeitstag“ – neuer Fall der Krimireihe.
20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ganz in rot, Krimiserie
Cullys Hochzeit mit Simon sorgt für Zoff im Hause Barnaby, während bei der Hochzeitsfeier des Adels reihenweise gemordet wird.
20:15 Uhr, ORF 1, Das war die FIFA Fußball-WM 2026, Dokumentation
Rückblick auf die abgelaufene Fußball-WM mit den prägendsten Momenten.
20:15 Uhr, ORF 2, Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge 2 der Kuppelshow mit Nina Horowitz.
20:15 Uhr, ORF III, Andreas Vitásek & Friends – Die Gala aus Güssing 2026, Kabarett-Gala
Live-Mitschnitt einer Kabarettgala mit Andreas Vitásek und Gästen.
21:40 Uhr, ARD, Concert de Paris 2026, Konzert
Open-Air-Konzert mit internationalen Stars der Klassik vor der Kulisse von Paris.
22:15 Uhr, ZDF, Something in the Water, Thriller
Fünf Freundinnen werden in der Karibik von einem Hai terrorisiert.
22:25 Uhr, 3sat, Angry Spirits – Wenn die Geister erwachen, Dokumentation
Dokumentation über übernatürliche Phänomene.