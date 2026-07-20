Die besten TV-Tipps für Montag, den 20. Juli 2026

20:15 Uhr, ARD, Oh la la – Wer ahnt denn sowas?, Komödie

Verwicklungskomödie mit Christian Clavier zum Primetime-Start des Abends.

20:15 Uhr, ZDF, Ingo Thiel – Briefe aus dem Jenseits, Krimi

Neue Folge der Krimireihe rund um den Kommissar.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss: JYSK, Berufsdoku

Tobias Linge, Geschäftsführungsmitglied von JYSK Deutschland, arbeitet verkleidet in Filialen, Logistik und Aufbauteam, um zu sehen, wie der neue Markenauftritt im Alltag ankommt.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy: Ein alter Mustang, Sitcom

Auftakt eines langen „Georgie & Mandy“-Marathons im Anschluss an „Young Sheldon“.

20:15 Uhr, Sat.1, Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!, Reportage

Familienklassiker aus der Tiefkühltruhe werden getestet.

20:15 Uhr, Kabel Eins, Iron Man 2, Superheldenfilm

Tony Stark kämpft gegen neue Gegner und die Folgen seines Doppellebens als Iron Man.