Die besten TV-Tipps für Montag, den 20. November

20:15 Uhr, Das Erste, Ein Jahr auf unserer Erde - Frühling, Naturdokureihe

Mit dem Frühling wendet sich die Nordhalbkugel wieder der Sonne zu, und neues Leben erwacht. Der intensivere Sonnenschein lässt das Pflanzenwachstum explodieren, was einen Boom bei Tierkindern auslöst. Für die meisten Raubtiere in unseren Breiten bedeutet das eine reiche Beute. Doch für eine Gepardenmutter in der kenianischen Masai Mara gestaltet sich die Nahrungssuche schwierig. Wo kürzlich noch Millionen Gnus und hunderttausende Zebras und Gazellen weideten, sind nun nur vereinzelt Tiere in der weiten Savanne zu finden. Die große Masse ist abgewandert, um dem Regen und dem frischen Gras zu folgen. Wie soll die Gepardenmutter so ihre Familie ernähren?