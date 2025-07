Die besten TV-Tipps für Montag, den 21. Juli 2025

Joseph Kanjaa (Michael Klammer) und Clarissa Jakobs (Samia Chancrin) haben gerade ihren Dienst beim LKA in Düsseldorf begonnen - und machen sich dort nicht unbedingt beliebt. Denn ihr Auftrag lautet, gegen Kollegen zu ermitteln. Bei einem Einsatz gegen Drogenkriminalität sind Kokain und Geld verschwunden. Joseph und Clarissa glauben: Das war kein Zufall. Doch ihnen fehlt der Beweis. Also müssen sie Stefan Krohn (Alex Brendemühl) und seine Mitstreiter auf frischer Tat erwischen.

Taxifahrer Charles (Dany Boon) aus Paris kämpft mit privaten und finanziellen Schwierigkeiten. Da kommt ein besonderer Fahrauftrag gelegen: Die betagte Madeleine Keller (Line Renaud), 92 Jahre alt, soll ins Pflegeheim gebracht werden. Sie verlässt ihr altes Zuhause - und will sich auf der Fahrt noch einmal mit besonderen Stationen ihres Lebens versöhnen. Charles, zunächst wenig begeistert, wird Teil einer emotionalen Reise, bei der Madeleine ihre bewegte Vergangenheit mit ihm teilt. Ihre Offenheit beeindruckt selbst den sonst so ruppigen Fahrer.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap

MediaMarktSaturn im Fokus von "Undercover Boss": Geschäftsführer Mario Pieper und Regionalmanagerin Berit Behl mischen sich unters Personal. In Filialen wie Hamburg, München und Erding arbeiten sie an der Basis - im Verkauf, an der Kasse, beim Versand und im Kundenservice. Dabei wollen sie herausfinden, wie der stationäre Handel gestärkt und gegenüber dem Onlinegeschäft konkurrenzfähig bleiben kann. Doch gelingt es ihnen, ihre wahre Identität geheim zu halten?