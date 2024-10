Die besten TV-Tipps für Montag, den 21. Oktober 2024

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Nordwind, Krimi

An einem stürmischen Herbsttag an der Flensburger Förde kommt Andreas Falkenberg, der Besitzer eines Reiterhofs, bei einem Ausritt mit seiner Tochter Toni (Cloé Heinrich) ums Leben, als er vom Pferd stürzt. Zunächst sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass es kein Unglück war: Es war Mord. Hinweise deuten darauf hin, dass der Täter gezielt am Tatort auf sein Opfer gewartet hat. Jana Winter (Natalia Wörner), Matthias Hamm (Ralph Herforth) und Alwa Sörensen (Lisa Werlinder) übernehmen die Ermittlungen.