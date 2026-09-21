Die besten TV-Tipps für Montag, den 21. September 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Polizistin und die Todesstille, Krimi

BKA-Polizistin Gloria Acheampong wird nach Frankfurt beordert, nachdem ein verdeckter Ermittler ermordet aufgefunden wurde – den sie heimlich kannte.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Günther Jauch stellt Kandidat:innen erneut auf die Probe – Wissensquiz mit Spannung bis zur letzten Frage.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Neue Folge

Zwei Düsseldorfer Gründer präsentieren „DEKADOME“, ein Angebot rund um verstopfte Duschabflüsse – das Glücksrad entscheidet mit.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow

Paare stellen ihre Beziehung in einer Verführungsshow auf die Probe.

20:15 Uhr, Kabel1, Midway – Für die Freiheit, Kriegsfilm

Roland Emmerichs Verfilmung der Luft- und Seeschlacht um Midway 1942, sechs Monate nach Pearl Harbor.

20:15 Uhr, arte, Man nennt mich Hondo, Western

Kurierreiter Hondo Lane gerät im Grenzland zwischen den Fronten auf eine einsame Ranch und in Konflikt mit Apachen.