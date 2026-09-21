Die besten TV-Tipps für Montag, den 21. September 2026
20:15 Uhr, ZDF, Die Polizistin und die Todesstille, Krimi
BKA-Polizistin Gloria Acheampong wird nach Frankfurt beordert, nachdem ein verdeckter Ermittler ermordet aufgefunden wurde – den sie heimlich kannte.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow
Günther Jauch stellt Kandidat:innen erneut auf die Probe – Wissensquiz mit Spannung bis zur letzten Frage.
20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Neue Folge
Zwei Düsseldorfer Gründer präsentieren „DEKADOME“, ein Angebot rund um verstopfte Duschabflüsse – das Glücksrad entscheidet mit.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow
Paare stellen ihre Beziehung in einer Verführungsshow auf die Probe.
20:15 Uhr, Kabel1, Midway – Für die Freiheit, Kriegsfilm
Roland Emmerichs Verfilmung der Luft- und Seeschlacht um Midway 1942, sechs Monate nach Pearl Harbor.
20:15 Uhr, arte, Man nennt mich Hondo, Western
Kurierreiter Hondo Lane gerät im Grenzland zwischen den Fronten auf eine einsame Ranch und in Konflikt mit Apachen.
20:15 Uhr, 3sat, 40 Jahre 3satFestival – Die Jubiläumssendung
Rückblick auf vier Jahrzehnte Kabarett- und Comedygeschichte mit legendären Archivauftritten.
20:15 Uhr, ORF 1, Neo Nuggets, Komödie (ORF-Premiere)
Österreichische Starbesetzung (Otto Jaus, Silvia Schneider, Paul Pizzera u. a.) in einer Komödie rund um Neoprenanzüge, Waffen und Technik.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Millionenshow, Quizshow
Armin Assinger moderiert das beliebte Quiz mit Kandidat:innen aus ganz Österreich.
20:15 Uhr, PULS 4, Papillon, Drama
Neuverfilmung des Abenteuerklassikers: Ein zu Unrecht verurteilter Tresorknacker plant seine Flucht aus dem Straflager in Französisch-Guayana.
21:35 Uhr, arte, Black Rain, Actionfilm
Zwei New Yorker Polizisten geraten in Osaka zwischen die Fronten eines Yakuza-Machtkampfs.
22:00 Uhr, HR, Tatort „Donuts“, Krimi
In Bremerhaven wird der Bereichsleiter eines Autoterminals tot im Kofferraum gefunden.
22:15 Uhr, WDR, Mitternachtsspitzen, Kabarett
Satirischer Wochenrückblick mit bissigem Humor.
22:55 Uhr, PULS 4, Java Heat – Insel der Entscheidung, Actionfilm
Ein US-Agent deckt in Indonesien nach dem Mord an einem Sultan ein Netz aus Verschwörungen auf.
23:15 Uhr, ZDF, The Bricklayer – Tödliche Geheimnisse, Actionfilm
Ein CIA-Duo jagt in Griechenland einen totgeglaubten Ex-Agenten, der Morde wie US-Geheimdienstaufträge aussehen lässt.
23:45 Uhr, ARD, Tatort „Die letzten Menschen von Köln“, Krimi
Während eine Weltkriegsbombe entschärft wird, ermitteln Ballauf und Schenk im Mordfall eines Berufsschullehrers.