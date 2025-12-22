Die besten TV-Tipps für Montag, den 22. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Dahlmanns letzte Bescherung, Weihnachtskrimi Wie jedes Jahr lädt Unternehmer Alfons Dahlmann (Thomas Thieme) seine Familie in die verschneite Villa ein. Dieses Mal plant er, seine Nachfolge bekannt zu geben. Doch am nächsten Morgen wird er tot aufgefunden. War ein Einbrecher verantwortlich, oder stammt der Täter aus dem Kreis der Gäste? Die Streifenpolizisten Greta (Noëmi Krausz) und Oliver (Dominic Marcus Singer) übernehmen die Ermittlungen. Während die Familie Dahlmann immer mehr gegeneinander arbeitet, wird deutlich, dass niemand mehr sicher sagen kann, was in jener Nacht passiert ist.

20:15 Uhr, Das Erste, BACH - Ein Weihnachtswunder, Historiendrama Leipzig, Dezember 1734: Johann Sebastian Bach (Devid Striesow) arbeitet ehrgeizig an einer außergewöhnlichen Weihnachtsmesse. Doch Stadtrat Stieglitz (Thorsten Merten) will seine musikalische Freiheit beschneiden und fordert weniger "opernhafte" Klänge. Bach weigert sich, sich den Vorgaben zu beugen. Rückhalt erhält er von seiner begabten Frau Anna "Magdalena" Bach (Verena Altenberger), die versucht, über Stieglitz' Ehefrau Maria (Christina Große) Einfluss zu nehmen.

20:15 Uhr, kabel eins, San Andreas, Katastrophenaction Ein massives Erdbeben erschüttert Kalifornien und entwickelt sich zur größten Naturkatastrophe aller Zeiten. Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) fliegt sofort ins Krisengebiet. Er befreit nicht nur zahlreiche Menschen aus den Trümmern, sondern sucht auch seine Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) kämpft er darum, sie zu finden - und hofft, dabei auch ihre Beziehung zu retten.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap Viele Landwirte finden trotz idyllischer Umgebung und romantischer Vorstellungen keinen passenden Partner. In Deutschland sind mehr als 70 Prozent der Bauern Single. Moderatorin Inka Bause unterstützt sie dabei, die große Liebe zu entdecken und endlich jemanden zu finden, der zu ihnen passt.

22:20 Uhr, ZDF, Das Erwachen der Jägerin, Drama Helena (Daisy Ridley) weiß lange nicht, dass sie die Tochter eines Mörders ist. Nach dem Gefängnisausbruch ihres Vaters muss die junge Mutter ihre Familie über die Wahrheit informieren und sie schützen. Sie nimmt die Verfolgung auf und kehrt in das Sumpfgebiet zurück, in dem ihr Vater einst sie und ihre entführte Mutter gefangen hielt.