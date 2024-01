Die besten TV-Tipps für Montag, den 22. Jänner 2024

20:15 Uhr, Sat.1, The Biggest Loser - Leben leicht gemacht, Abspecksoap

In der dritten Woche im Camp wird es sehr emotional: Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss werfen mit ihren Teams einen Blick in die Vergangenheit, denn nur, wer diese verarbeitet, ist bereit, in eine neue und gesündere Zukunft zu starten. Auf der Waage zeigt sich dann, wer diese neu gewonnene Kraft direkt für den Abnehmerfolg nutzen konnte.