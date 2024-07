Die besten TV-Tipps für Montag, den 22. Juli 2024

Während einer Beerdigung auf einem Sylter Friedhof entdeckt Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) unter dem Sarg des Verstorbenen eine tote Frau. Die Verstorbene ist Maria Fröbe (Lucy Ann Bischofsberger), die in der Nacht zuvor erstickt wurde. Maria war Vorsängerin im Kirchenchor und radelte nach der Probe mit Malte Arent (Karl Schaper) nach Hause. Malte arbeitet für Marias Ehemann Jochen Fröbe (Jörn Hentschel), der eine Reetdachdeckerei betreibt. Jochen beschuldigt Malte, sowohl der Liebhaber als auch der Mörder von Maria zu sein.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Realitysoap

Doppelter Einsatz beim Biomarkt dennree: Die Brüder Lukas Nossol und Markus Niklasson, die in der Geschäftsleitung des Bio-Pioniers mit 7.700 Mitarbeitenden sind, wollen herausfinden, was sie für ihre Mitarbeitenden und Kundschaft verbessern können. Dafür arbeiten sie inkognito in einigen der über 400 Denns Bio-Märkte und auf dem firmeneigenen Bauernhof. Werden die Brüder undercover enttarnt?