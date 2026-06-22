Die besten TV-Tipps für Montag, den 22. Juni 2026

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und das Geisterhaus, Krimi Kurz bevor ein altes Haus am Watt für eine Übung der Sylter Feuerwehr angezündet werden soll, findet Wehrführer Bosse Iwersen (Thomas Niehaus) die Leiche einer Frau. Es stellt sich die Frage, weshalb sein Kollege Kjell Lassen (Lasse Myhr) sie bei der vorherigen Kontrolle nicht entdeckt hat und wer die Tote ist. Gleichzeitig wartet Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) in der kleinen Buchhandlung von Marion Petersen (Judith Döker) auf eine Lesung der Autorin Silke Kasper, die jedoch spurlos verschwunden ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Transformers: Die dunkle Seite des Mondes, Sci-Fi-Action Nach ihrem Sieg über die Decepticons unterstützen die Autobots um Optimus Prime das US-Militär bei Einsätzen weltweit. Während Sam (Shia LaBeouf) in Washington gemeinsam mit seiner Freundin Carly (Rosie Huntington-Whiteley) nach Arbeit sucht, erscheint in Tschernobyl plötzlich der Decepticon Shockwave. Im Zuge des Kampfes entdeckt Optimus ein Metallteil, das zu einem lange verschollenen Autobot-Raumschiff gehört, das einst auf dem Mond abgestürzt ist. Dieses enthält den Schlüssel zu einer wichtigen Teleport-Technologie der Transformers.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss: BabyOne, Realitysoap Zum ersten Mal nehmen bei Undercover Boss mit Anna Weber und Jan Weischer zwei Geschwister gemeinsam am Experiment teil. Sie leiten zusammen das Familienunternehmen BabyOne, das als führender Händler für Baby- und Kleinkindbedarf in Deutschland gilt. Angesichts des Fachkräftemangels im Einzelhandel arbeiten sie verdeckt in verschiedenen Bereichen wie Verkauf, Lager und Kasse. Als angebliche Teilnehmer einer erfundenen TV-Show suchen sie nach Verbesserungsmöglichkeiten im Unternehmen.

20:15 Uhr, ONE, Die Summe meiner einzelnen Teile, Psychodrama Der Mathematiker Martin (Peter Schneider) führte lange ein erfolgreiches und gut strukturiertes Leben. Doch nach einem Zusammenbruch wird er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Nach seiner Entlassung verliert er seinen Arbeitsplatz und lebt auf der Straße. Dort merkt er, dass sich das Leben nicht allein mit Zahlen erklären lässt. Als er einem Jungen (Timur Massold) begegnet, der nur Russisch spricht, ergibt sich für ihn eine neue Perspektive. Die beiden freunden sich an und ziehen gemeinsam in den Wald, wo sie sich eine Hütte bauen und ein anderes Leben beginnen. Dennoch holt Martins Vergangenheit ihn wieder ein.

20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Kurschatten, Krimi In einer Kurklinik in Bad Kösen treiben geschickte Erpresser ihr Unwesen. Patienten, die während ihres Aufenthalts eine Affäre beginnen, geraten ins Visier der Täter. Heimlich aufgenommene Videos werden genutzt, um die Betroffenen zu erpressen. Die Hauptkommissare Schmücke (Jaecki Schwarz) und Schneider (Wolfgang Winkler) gehen davon aus, dass die Verantwortlichen unter den Angestellten der Klinik zu finden sind.