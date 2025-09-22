Die besten TV-Tipps für Montag, den 22. September 2025

20:15 Uhr, ZDF, Der Geier - Freund oder Feind, Krimi Lukas Geier (Philipp Hochmair) wird erneut mit seiner Vergangenheit konfrontiert, als ein berüchtigter Mafia-Killer in den Zeugenschutz aufgenommen werden möchte. Roland Büttner (Mark Waschke) will fliehen, weil er selbst ins Visier der kalabrischen Mafia geraten ist. Vertrauen hat er nur zu Geier, denn im LKA scheint ein Verräter zu sitzen. Doch ist Büttner wirklich der, für den er sich ausgibt?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Guido Mondi, gebürtiger Sizilianer, tritt mit seiner Tochter Sarina vor die Investoren. Ihr Start-up Alla Mamma bringt traditionelle Pasta-Gerichte nach Originalrezepten in deutsche Haushalte. Seit über 40 Jahren werden diese Gerichte im eigenen Restaurant in Regensburg gekocht. Die Mahlzeiten sind ohne Zusatzstoffe, schnell zubereitet und trotzdem lange haltbar. Im Angebot sind 21 Sorten, von Klassikern wie Spaghetti Bolognese bis zu glutenfreien Varianten. Besonders praktisch: Die Pasta ist in drei bis vier Minuten in der Mikrowelle fertig.

20:15 Uhr, Sat.1, Rewe, Kaufland, Edeka - Der Sat.1 Supermarkt-Check!, Doku Rewe, Edeka und Kaufland verlieren zwar Marktanteile an die Discounter, erzielen aber weiterhin Rekordumsätze. Sat.1 prüft, warum diese Supermärkte für viele so attraktiv sind. Wer bietet die größte Auswahl? Wer überzeugt mit Eigenmarken? Und wer hat die günstigsten Angebote? Zudem zeigt der Sender Einblicke hinter die Kulissen der Frischetheken.

20:15 Uhr, kabel eins, Transformers: The Last Knight, Action Optimus Prime kehrt zurück und verbündet sich mit seiner Schöpferin Quintessa, um Cybertron wieder aufzubauen. Dafür benötigen sie ein Artefakt aus der Artus-Legende. Cade Yeager (Mark Wahlberg) und Bumblebee schließen überraschende Bündnisse, um die Erde zu verteidigen. Die Zeit läuft, um die Menschheit vor der Zerstörung zu bewahren.

22:15 Uhr, ZDF, 65, Sci-Fi Astronaut Mills (Adam Driver) aus einer fernen Galaxie stürzt mit seiner Mission auf einem unbekannten Planeten ab - der Erde vor 65 Millionen Jahren. Gemeinsam mit dem Mädchen Koa (Ariana Greenblatt) überlebt er als Einziger. Nun müssen sie sich gegen die Gefahren der Kreidezeit behaupten und zur Rettungskapsel ihres Schiffes gelangen.