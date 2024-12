Die besten TV-Tipps für Montag, den 23. Dezember 2024

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und das Geisterhaus, Krimi

Kurz bevor ein altes Haus am Watt von den Sylter Feuerwehren für eine Übung in Brand gesteckt werden soll, entdeckt der Wehrführer Bosse Iwersen (Thomas Niehaus) eine tote Frau. Warum hat sein Kollege Kjell Lassen (Lasse Myhr) diese bei der vorherigen Überprüfung des Gebäudes nicht bemerkt? Und wer ist die Verstorbene? Währenddessen wartet Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) in Marion Petersens (Judith Döker) kleiner Buchhandlung auf eine Lesung der Autorin Silke Kasper. Doch diese bleibt unauffindbar.