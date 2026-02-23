Die besten TV-Tipps für Montag, den 23. Februar 2026

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen: Das Mädchen ohne Namen, Krimi Als Jana Winter (Natalia Wörner) ein Brief mit anonymen Koordinaten erreicht, wird sie neugierig. Die Spur führt in den sogenannten "Gespensterwald" im Naturschutzgebiet Geltinger Birk. Dort stößt sie auf etwas, das wie ein hastig zusammengebauter Sarg wirkt. Darin liegen die Überreste einer jungen Frau, keine 25 Jahre alt, die seit rund zwei Jahren begraben ist. Ein DNA-Abgleich ergibt, dass es zu der Unbekannten keine Vermisstenanzeige gibt. Kommissar Matthias Hamm (Ralph Herforth) nennt die Tote "Sunny".

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow "Die Höhle der Löwen" ist zurück, und Gründer wie Patrick Beyer wollen die Investoren mit neuen Ideen überzeugen, etwa mit einer Kondomschutzhülle. Judith Williams reagiert zurückhaltend, während andere Löwen möglicherweise offen für einen Deal sind. Im Gründer-Battle treten Dr. med. Heinz von Gersum mit dem Bierbommel und Lisa Hennrich mit LUBELL gegeneinander an. Beide kämpfen um die Aufmerksamkeit der Löwen, um ihre Konzepte voranzubringen.

20:30 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und der Zucker, Ernährungsdoku Zucker kann Genuss bedeuten, aber auch großen Schaden anrichten. In Deutschland werden pro Kopf im Schnitt jedes Jahr 33 Kilogramm Zucker konsumiert. Das ist mehr als das Dreifache der Menge, die die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt. Dr. Eckart von Hirschhausen nimmt in einem neuen Film seiner Doku-Reihe vor allem Industriezucker unter die Lupe. Der Arzt und Wissenschaftsjournalist hinterfragt seinen eigenen Konsum, spricht mit Betroffenen über mögliche Folgen und sucht nach Alternativen.

20:15 Uhr, kabel eins, Ant-Man and the Wasp, Sci-Fi-Abenteuer Scott Lang (Paul Rudd) steht unter Hausarrest, nachdem er sich als Ant-Man viele Feinde gemacht hat. Kurz bevor seine Strafe endet, holen ihn Dr. Hank Pym (Michael Douglas) und Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) zu sich. Sie arbeiten an einem Tunnel, um Hopes Mutter aus dem subatomaren Raum zurückzuholen. Doch dabei geraten sie unter Druck, denn der skrupellose Händler Burch (Walton Goggins) funkt dazwischen. Zusätzlich hat es auch die rätselhafte Ghost (Hannah John-Kamen) auf die Technologie abgesehen und verfolgt eigene Ziele.

22:15 Uhr, ZDF, Chase - Nichts hält ihn auf, Actionthriller Ein kurzer Halt an der Tankstelle wird für ein Ehepaar zum Horror. Will Spann (Gerard Butler) wartet am Auto, doch seine Frau kehrt nicht zurück. Lisa (Jaimie Alexander) ist plötzlich spurlos verschwunden. Auch die Polizei findet keine verwertbaren Hinweise, und der Ehemann gerät sogar selbst unter Verdacht. Will sieht nur eine Möglichkeit: Er muss die Suche eigenständig vorantreiben.