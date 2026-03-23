Die besten TV-Tipps für Montag, den 23. März 2026

20:15 Uhr, ZDF, Eine bessere Welt, Thriller Nach einem umstrittenen Auftritt in einer Talkshow gerät die Wissenschaftlerin Elena (Peri Baumeister) in einen massiven Shitstorm, der schließlich ihre gesamte Familie bedroht. Gerade erst sind Elena, Deniz (Serkan Kaya) sowie die Kinder Sami (Elyas Efe) und Ada (Soraya Marie Efe) in ihr schönes neues Haus eingezogen, da bricht plötzlich eine Welle aus Hass über ihr Leben herein. Dazu kommen der rätselhafte Tod ihrer Hühner und ein unheimlicher Mann, der immer wieder auftaucht. Wird aus der digitalen Bedrohung am Ende eine reale Gefahr?

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Vom Polizeiberuf in die Beauty-Branche: Laura Valentin hat ihre sichere Stelle als Kriminalpolizistin aufgegeben, um ein eigenes Kosmetik-Start-up zu gründen. Ihr Ziel ist eine natürliche Botox-Alternative. Mit ihrer Firma After Inject stellt sie in der Höhle ein Natur-Botulinum-Serum vor, das Falten sichtbar mindern soll, ganz ohne Spritzen. Dabei setzt die Gründerin auf einen eigens entwickelten Wirkstoffkomplex aus drei Bestandteilen, die die Haut glätten und festigen sollen. Die Löwen fragen kritisch nach, wie fundiert Lauras Produktkenntnisse tatsächlich sind.

20:15 Uhr, kabel eins, 3 Engel für Charlie, Actionkomödie Sabina (Kristen Stewart), Elena (Naomi Scott) und Jane (Ella Balinska) stehen im Dienst des geheimnisvollen Charles Townsend, dessen Ermittlungsagentur inzwischen auch international im Einsatz ist. Die "Engel" zählen zu den klügsten, mutigsten und bestausgebildeten Frauen der Welt. Unter der Leitung von Bosley (Elizabeth Banks) sollen sie verhindern, dass eine bahnbrechende Technologie als Waffe missbraucht wird. Dabei müssen sie sich voll aufeinander verlassen, denn ihr Auftrag wird immer gefährlicher. Schon bald können sie nicht einmal den Menschen in ihrem Umfeld noch vertrauen.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!, Realityshow Im Spiel "Paarungszeit" müssen die Promis ertasten, was sich in blickdichten Boxen befindet. Wie beim Memory kommt es darauf an, die richtigen Paare zu finden. Die beiden Promis, die die meisten Boxen-Paare in der kürzesten Zeit korrekt zuordnen, dürfen über die Teamwahl entscheiden. Im Duell "Große Nüsse" müssen die Promis riesige Nuss-Nachbauten durch einen Parcours befördern, ohne dass diese den Boden berühren. Wer gewinnt, darf in der Villa bleiben.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow In zahlreichen Shows hat Deutschlands wohl bekanntester Moderator mit seiner schlagfertigen Art für Spannung gesorgt. Auch diesmal treibt Günther Jauch die Kandidaten mit seinen Fragen und Kommentaren an ihre Grenzen. Es heißt also wieder mitfiebern und mitraten bei: "Wer wird Millionär?".