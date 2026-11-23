Die besten TV-Tipps für Montag, den 23. November 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Die Tricks von McDonald's und Burger King, Verbraucherdoku
Die Doku nimmt die großen Fast-Food-Ketten unter die Lupe: Wie werden Burger, Wraps und Co. so günstig und gleichbleibend hergestellt?
20:15 Uhr, ZDF, Wahrheit oder Lüge – Maria hat Angst, Krimi/Justizdrama
Die Putzfrau Maria sieht, wie eine Polizistin ihren Kollegen brutal zusammenschlägt. Weil sie keine Arbeitserlaubnis hat, gerät die Zeugin selbst unter Druck, und Anwältin Annabelle (Natalia Wörner) muss die Polizistin verteidigen.
20:15 Uhr, ORF 1, Alles finster (2. Staffel, Folge 5), Serie
Der monatelange Stromausfall im Dorf Kekenberg geht weiter. Die zweite Staffel ist deutlich düsterer als die erste.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel, Quizshow
Armin Assinger moderiert die Benefiz-Millionenshow. Mit dabei sind Verena Scheitz, Ferdinand Seebacher, Berni Wagner und Cosmó, es wird für „Licht ins Dunkel“ gespielt.
20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (Staffel 22, Folge 5), Dateshow
Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze sorgt weiter für Herzklopfen auf dem Land und jede Menge Gesprächsstoff.
20:15 Uhr, ProSieben, Das Bourne Ultimatum, Action-Thriller
Der gejagte Ex-Agent Jason Bourne (Matt Damon) will endlich die Wahrheit über sich und das Geheimprogramm der CIA herausfinden. Die Jagd führt quer durch Europa bis nach New York.
20:15 Uhr, RTL2, Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt (Staffel 8, Folge 1), Doku-Reihe
Die neue Staffel startet in Leipzig, der Großstadt, die in den letzten 20 Jahren am schnellsten in Deutschland gewachsen ist.
20:15 Uhr, kabel eins, Kindergarten Cop, Actionkomödie
Der Undercover-Cop Kimble jagt seit Jahren den Drogenbaron Crisp und landet dabei als Aushilfslehrer in einem Kindergarten.
20:15 Uhr, Arte, Für immer hier, Drama (Oscar-Gewinner)
Rio de Janeiro in den 70ern: Nachdem ihr Mann von der Militärdiktatur entführt wird, hält Eunice (Fernanda Torres) die Familie zusammen und erfindet sich neu. Der Film ist Teil des ARTE FilmFestivals.
22:25 Uhr, Arte, Leonora im Morgenlicht, Biopic
Porträt der surrealistischen Künstlerin Leonora Carrington (Olivia Vinall), die nach der Zeit mit Max Ernst (Alexander Scheer) in Mexiko ihren eigenen Weg als Künstlerin findet.
23:15 Uhr, NDR, Der schlimmste Mensch der Welt, Tragikomödie
Joachim Trier erzählt von Julie, Ende 20, die in Oslo zwischen Liebe, Karriere und der Frage steht, wer sie eigentlich sein will.
23:15 Uhr, One, Frida, Biopic
Salma Hayek spielt die mexikanische Malerin Frida Kahlo, ihre Kunst und ihre stürmische Beziehung zu Diego Rivera.
23:58 Uhr, ORF 2, Ferdinand von Schirach – Feinde: Das Geständnis, Justizdrama
Strafverteidiger Biegler (Klaus Maria Brandauer) hat unbeugsame Grundsätze, die in diesem Fall auf eine harte Probe gestellt werden.
00:05 Uhr, Arte, April, Drama
Dea Kulumbegashvilis Film über eine Geburtshelferin in der georgischen Provinz.