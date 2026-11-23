20:15 Uhr, Das Erste, Die Tricks von McDonald's und Burger King, Verbraucherdoku

Die Doku nimmt die großen Fast-Food-Ketten unter die Lupe: Wie werden Burger, Wraps und Co. so günstig und gleichbleibend hergestellt?

20:15 Uhr, ZDF, Wahrheit oder Lüge – Maria hat Angst, Krimi/Justizdrama

Die Putzfrau Maria sieht, wie eine Polizistin ihren Kollegen brutal zusammenschlägt. Weil sie keine Arbeitserlaubnis hat, gerät die Zeugin selbst unter Druck, und Anwältin Annabelle (Natalia Wörner) muss die Polizistin verteidigen.

20:15 Uhr, ORF 1, Alles finster (2. Staffel, Folge 5), Serie

Der monatelange Stromausfall im Dorf Kekenberg geht weiter. Die zweite Staffel ist deutlich düsterer als die erste.

20:15 Uhr, ORF 2, Die Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel, Quizshow

Armin Assinger moderiert die Benefiz-Millionenshow. Mit dabei sind Verena Scheitz, Ferdinand Seebacher, Berni Wagner und Cosmó, es wird für „Licht ins Dunkel“ gespielt.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (Staffel 22, Folge 5), Dateshow

Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze sorgt weiter für Herzklopfen auf dem Land und jede Menge Gesprächsstoff.