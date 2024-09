Die besten TV-Tipps für Montag, den 23. September 2024

20:15 Uhr, ZDF, Laim und die Toten ohne Hosen, Krimi

Der Münchner Verleger Jan Weigel (Pascal Breuer) wird tot in einer Gondel eines Riesenrads aufgefunden, oben trägt er einen Anzug, aber unten ist er unbekleidet. Eine Krawatte ist fest um seinen Hals gebunden, er wurde erstickt. Laim (Max Simonischek) und Simhandl (Gerhard Wittmann) finden heraus, dass der letzte eingehende Anruf auf Jans Handy von seiner Ex-Partnerin Nina Schott kam, einer feministischen Medienjournalistin, die in ihrem Blog "SchottBlog" regelmäßig Sexismus thematisiert und oft in Talkshows zu Gast ist. Weil sie in ihrem neuesten Blogbeitrag heftig gegen Jan Weigel ausgeteilt hat, wird sie schnell zur Hauptverdächtigen.