Die besten TV-Tipps für Montag, den 24. März 2025

Auf einer Landstraße im Weinviertel wird die junge Laura Spindler (Laura Euler-Rolle) aufgegriffen. Staatsanwältin Fida Emam (Melika Foroutan) erfährt, dass die heute 18-Jährige vor zwei Jahren in Wien entführt wurde. Sie konnte aus einem Weinkeller fliehen, in dem ihr Entführer sie gefangen hielt. Von ihrer Freundin, die damals ebenfalls verschwand, fehlt weiterhin jede Spur. Der Besitzer des Kellers, Antiquitätenhändler Paul Ritter (Fritz Karl), wird verhaftet. Er beteuert jedoch seine Unschuld.

20:15 Uhr, Sat.1, Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!, Realityshow

Wie weit gehen die Teilnehmer für Geld? In "Promis unter Palmen" leben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten gemeinsam in einer Villa am Strand von Thailand - ständig beobachtet von Kameras. Dabei müssen sie sich den Herausforderungen des Zusammenlebens stellen. Doch am Ende kann nur einer die goldene Kokosnuss gewinnen und mit bis zu 50.000 Euro nach Hause gehen.