Die besten TV-Tipps für Montag, den 24. November 2025

20:15 Uhr, ZDF, Katharina Tempel - Was wir begehren, Krimiserie Kriminalkommissarin Katharina Tempel (Franziska Hartmann), Hauptkommissar Georg König (Stephan Szász) und Kollegin Dela Tahiri (Hanife Sylejmani) müssen in ihrem neuen Fall einen gefährlichen Serienvergewaltiger stoppen. Für Katharina wird der Einsatz zum persönlichen Albtraum, denn auch ihr Mann Volker (Florian Stetter), Pressesprecher der Polizei, gehört zu den Verdächtigen. Nach den privaten Turbulenzen ihres letzten Falls schien sich ihr Privatleben gerade erst wieder zu stabilisieren.

20:15 Uhr, Sat.1, Der letzte Bulle: Da isser wieder, Krimiserie Elf Jahre nach einem Flugzeugabsturz steht Mick Brisgau (Henning Baum) plötzlich wieder vor seinen Freunden. Er ist von der Zeit auf der Insel gezeichnet, will aber sein früheres Leben zurückholen. Kaum im Ruhrgebiet angekommen, gerät er jedoch in den Fokus der Ermittler. Gemeinsam mit seinem alten Freund und Kollegen Andreas (Maximilian Grill) versucht er, seine Unschuld zu beweisen. Obwohl er nicht mehr im Dienst ist, mischt er sich entschlossen in die Ermittlungen ein.

20:15 Uhr, kabel eins, Jason Bourne, Actionthriller Zwölf Jahre nach den Vorgängen um Operation Blackbriar hat Jason Bourne (Matt Damon) sein Gedächtnis wiedererlangt und hält sich nun mit illegalen Kämpfen über Wasser. Seine frühere Mitstreiterin Nicky Parsons (Julia Stiles) wird seit ihrem Hackerangriff von der CIA verfolgt. Als sie wieder Kontakt zu Bourne aufnimmt, begreifen beide, dass nicht nur der Geheimdienst hinter ihnen her ist. Ein Auftragskiller hat ebenfalls ihre Spur aufgenommen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Wahrheit über Schnäppchen-Preise, Doku Sind reduzierte Produkte wirklich so günstig, wie sie wirken? Wie verlässlich sind niedrige Preise und hohe Rabatte? Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft, Recht und Verbraucherschutz geben Einblicke und zeigen, was hinter den vermeintlichen Schnäppchen steckt. Gleichzeitig liefern sich passionierte Sparfüchse ein Rennen darum, wer am preisbewusstesten einkauft.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap Landidylle, Natur und viel Herz - doch für viele Bauern bleibt die Partnersuche schwierig. Mehr als 70 Prozent der deutschen Landwirte leben ohne Partner. Moderatorin Inka Bause unterstützt sie dabei, die richtige Person zu finden und endlich das passende Gegenstück fürs Herz zu entdecken.