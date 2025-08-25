Die besten TV-Tipps für Montag, den 25. August 2025

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Frisch zurück im Studio sorgt Investor Frank Thelen sofort für Aufsehen. Er nimmt wieder auf dem Löwensessel Platz. Gleich der erste Pitch der Staffel hat es in sich: Claudia Nassif und Alexander Schmitt präsentieren FYTA, einen Fitness-Tracker für Pflanzen. Thelen erkennt das Potenzial, macht ein Angebot und drängt auf eine schnelle Zusage. Doch auch andere Löwen wollen einsteigen, und der Pitch entwickelt sich zu einem intensiven Bieterwettstreit. Gelingt Frank Thelen gleich zum Auftakt ein Deal?

20:15 Uhr, ZDF, Die goldenen Jahre, Komödie Alice Waldvogel (Esther Gemsch) freut sich mit Ehemann Peter (Stefan Kurt) auf einen entspannten Ruhestand. Doch schnell zeigt sich, dass ihre Vorstellungen kaum unterschiedlicher sein könnten. Auch die geplante Mittelmeer-Kreuzfahrt endet im Streit. Nach einem Landausflug entscheidet Alice kurzerhand, nicht mehr an Bord zurückzukehren. Erst mit Zeit, Abstand und neuem Mut finden beide die Bereitschaft, noch einmal etwas Neues zu wagen.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Spielshow Im Finale der Villa der Versuchung stehen noch sechs Stars, die sich mit Entbehrung oder strategischem Geschick durchgesetzt haben. Im entscheidenden Spiel müssen sie ein letztes Mal beweisen, dass sie den Sieg verdienen. Wer gewinnt, nimmt das Preisgeld mit. Es bleibt die Frage, wie viel von der ursprünglichen Gewinnsumme noch übrig ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Merkels Erbe - 10 Jahre "Wir schaffen das!", Doku "Tagesthemen"-Moderator Ingo Zamperoni zieht Bilanz: Welche Spuren hat der "Flüchtlingssommer" 2015 hinterlassen? Wo hat Integration funktioniert und wo bestehen Schwierigkeiten? Im Gespräch mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel blickt er auf den Sommer 2015 zurück und darauf, wie sich Deutschland seitdem verändert hat.

20:15 Uhr, ProSieben, Bohemian Rhapsody, Musikdrama 1970 stößt Freddie Mercury (Rami Malek) zur Band Queen. Nach Erfolgen in Großbritannien gelingt bald der weltweite Durchbruch mit zahlreichen Hits. Doch als Freddie eine Solokarriere starten will, steht die Band vor dem Aus. Können sie ihre Konflikte überwinden und für den legendären Live-Aid-Auftritt noch einmal vereint auf die Bühne gehen?