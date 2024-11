Die besten TV-Tipps für Montag, den 25. November 2024

20:15 Uhr, Das Erste, Die 100 - Was Deutschland bewegt, Talkshow

In dieser Polit-Talkshow mit Ingo Zamperoni äußern sich 100 Bürgerinnen und Bürger zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Welche Argumente werden sie überzeugen und welche nicht? Journalisten präsentieren Fakten sowie Pro- und Kontra-Argumente zum Thema der Sendung. Die Teilnehmenden stimmen per Bewegung ab: Eine Seite des Studios steht für "ja", die andere für "nein". Durch ihre Platzwahl im Raum können sie die Argumente gewichten. Wie werden sich die 100 Menschen verhalten und was sind ihre Beweggründe?