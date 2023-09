Die besten TV-Tipps für Montag, den 25. September

20:15 Uhr, ZDF, Das bleibt unter uns, Drama

Jana (Anna Unterberger), eine aufopfernde Ehefrau und Mutter, schickt ihre Haushaltshilfe Natalia (Kristina Yaroshenko) für eine dringende Besorgung los. Doch Natalia erleidet einen schweren Unfall und fällt ins Koma. Ihre achtjährige Tochter Anna (Anna Cheban) bleibt alleine in Janas modernem Berliner Reihenhaus zurück. Als später am Abend die Polizei an der Tür klingelt, entscheidet Jana sich dazu, Natalias Kind vor ihnen zu verstecken. Ihr wird klar, dass sie kaum etwas über die junge Reinigungskraft aus der Republik Moldau weiß.