Die besten TV-Tipps für Montag, den 26. August 2024

20:15 Uhr, ZDF, Mittagsstunde, Drama

Ingwer (Charly Hübner), 47 Jahre alt und Dozent an der Universität in Kiel, stellt sich seit einiger Zeit die Frage, wo er wirklich hingehört. Als seine Eltern zunehmend Hilfe benötigen, beschließt er, das Stadtleben hinter sich zu lassen und in sein Heimatdorf Brinkebüll in Nordfriesland zurückzukehren, um ein Sabbatical zu machen. Doch das Dorf seiner Kindheit ist kaum wiederzuerkennen. Die Straßen sind leer, das Gemeinschaftsleben hat sich verlagert, die Dorfschule und der Tante-Emma-Laden sind verschwunden, der Dorfplatz ohne Kastanie, keine Störche mehr zu sehen, und die Felder sind von Mais dominiert. Aus den einst verschlungenen Landstraßen wurden schnurgerade Schnellstraßen. Es ist, als sei eine ganze Welt untergegangen.