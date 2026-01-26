Die besten TV-Tipps für Montag, den 26. Jänner 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee: Schicksalsrad, Krimi Hinter der bunten Jahrmarktskulisse am Bodensee stößt die Polizei auf ein rätselhaftes Verbrechen. Die 19-jährige Lorena (Elit Iscan) wird erstochen in einer Gondel des Riesenrads entdeckt. Für Oberländer (Matthias Koeberlin) und seine Kollegin Eisler (Anna Werner Friedmann) beginnt ein Fall, der sie tief in die abgeschottete Welt der Schausteller führt. Dort gelten Loyalität, Misstrauen und unausgesprochene Regeln. Niemand will Lorena gekannt haben. Über ihre Schule erfahren die Ermittler jedoch, dass sie nach ihrer illegalen Einwanderung vor zwei Jahren längst Teil dieser Gemeinschaft war.

20:15 Uhr, Sat.1, Girl You Know It's True, Musiker-Bio Produzent Frank Farian (Matthias Schweighöfer) verpflichtet die bislang unbekannten Tänzer Rob Pilatus (Tijan Njie) und Fab Morvan (Elan Ben Ali) für ein neues Musikprojekt. Was folgt, ist ein rasanter Aufstieg ohne Grenzen. Als Milli Vanilli erobern Rob und Fab die internationalen Charts, feiern drei Nummer-eins-Hits in den USA und tauchen tief in das exzessive Leben Hollywoods ein. Nur wenige wissen, was wirklich hinter dem Erfolg steckt. Das Duo singt nicht selbst, sondern mimt die Stimmen der eigentlichen Sänger.

20:15 Uhr, Das Erste, Landkrimi: Steirerstern, Krimi Jana Skoff (Emily Cox), Aushängeschild des Volksmusiktrios "Jana & die Lausbuam", ist unsterblich in die Sängerin einer Indie-Band verliebt und will mit ihr neu anfangen. Doch dann wird Alex (Anna F.) tot aufgefunden. Wie Kommissar Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni (Anna Unterberger) von Spusi-Ermittler Kofler (Christoph Kohlbacher) erfahren, wurde der Abzug des Ofens im Badehaus, in dem das Opfer schlief, absichtlich verstopft.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, Dschungelshow Zwölf Prominente ziehen ins Dschungelcamp und kämpfen um die Krone des Dschungelkönigs sowie 100.000 Euro. Der Weg dorthin ist hart. Im australischen Dschungel warten anspruchsvolle Prüfungen, starke Emotionen und ein Leben fernab von Komfort, Freunden und Familie. Sonja Zietlow und Jan Köppen begleiten die Kandidaten mit Humor durch das Abenteuer. Auch Dr. Bob ist wieder mit dabei.

22:15 Uhr, ZDF, Bullet Train, Action Der vom Pech verfolgte Auftragskiller Ladybug (Brad Pitt) soll in einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug einen Geldkoffer an sich bringen und nach Tokio transportieren. Was zunächst simpel klingt, entwickelt sich rasch zu einem riskanten Chaos. Denn im Zug befinden sich zahlreiche weitere Killer. Sie machen Ladybugs Auftrag deutlich komplizierter als geplant.