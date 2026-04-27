Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. April 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Sarah Kohr: Bis auf den Grund, Krimi Während der Proteste gegen eine Grundwasserbohrung kommt ein Demonstrant ums Leben. Die Verantwortung soll bei der jungen Polizistin Jule (Alva Schäfer) liegen. Die Aufnahmen ihrer Bodycam scheinen den Vorwurf zu belegen. Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) zweifelt jedoch daran. In Blankenfleet bei Hamburg stehen sich Bürgerinitiative, Gemeinde und der Getränkekonzern Aqualis gegenüber. Zusätzliche Krawallmacher verschärfen die Lage. Bei der nächsten Demonstration begibt sich Sarah unter die Einsatzkräfte, um selbst zu ermitteln.

20:15 Uhr, RTL, Kommissar Rex: Galgenmännchen, Krimireihe Zur Eröffnung der Wunderkammer der Österreichischen Staatsbibliothek richtet Direktorin Luise Prechtl (Anna Rot) ihren Dank an die Förderer. Als sie ein Buch aus dem Prunksaal holen möchte, wird sie von einer maskierten Person vom Balkon gestoßen und tödlich verletzt. Bei ihren Ermittlungen stoßen Max (Maximilian Brückner) und Felix (Ferdinand Seebacher) auf rätselhafte Zusammenhänge. Kommissar Rex bringt sie dabei bis in die unterirdischen Katakomben der Bibliothek.

20:15 Uhr, VOX, First Dates Hotel, Dokusoap Im First Dates Hotel auf Mallorca erhalten Singles die Chance, dem Alltag zu entkommen und bei Blind Dates neue Begegnungen zu erleben. Gastgeber Roland Trettl und sein Team setzen alles daran, Menschen auf der Suche nach Zweisamkeit zusammenzubringen. Zwei Gäste haben bereits so stark zueinander gefunden, dass sie zusammen eine Nacht in der Golden Suite verbringen.

20:15 Uhr, RTL, Die Weisheit der Vielen - Die Show des skurrilen Wissens, Rateshow In dieser Show wird geschätzt, gelacht und spontan reagiert. Eine einzelne Person tritt gegen 200 Menschen im Studio an. Im Zentrum stehen überraschende Schätzfragen, schräge Fun Facts und viel Bauchgefühl statt nüchterner Fakten. Wer mit seiner Einschätzung näher an der Wahrheit liegt als die große Runde, gewinnt 10.000 Euro. Doch gelingt es am Ende wirklich jemandem, die "Weisheit der Vielen" zu bezwingen?

22:15 Uhr, ZDF, Operation Fortune, Krimikomödie In Odessa ist eine gefährliche Technologie in die Hände von Kriminellen geraten. Agent Orson Fortune (Jason Statham) erhält gemeinsam mit seinem Team von der britischen Regierung den Auftrag, den Deal zu verhindern und der Bedrohung nachzugehen. Die Spur führt zu dem skrupellosen Waffenhändler Greg Simmonds (Hugh Grant). Um an ihn heranzukommen, setzt Fortune auf die Unterstützung eines bekannten Filmstars.