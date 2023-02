Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. Februar

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidaten ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell - Spiel 99 - 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.