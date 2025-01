Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. Jänner 2025

20:15 Uhr, Das Erste, Hirschhausen und die Macht des Alkohols, Doku

Dr. Eckart von Hirschhausen geht in seiner neuen Dokumentation der Frage nach, wie stark Alkohol unser Leben beeinflusst. Der Mediziner und Journalist zeigt auf, was die beliebteste Droge in unserem Körper, unseren Beziehungen und unserer Gesellschaft anrichtet. Wie kann schon moderater Konsum krank machen? Wann beginnt die Abhängigkeit? Und welche Auswirkungen hat sie auf Familie und Freunde? Mithilfe aufschlussreicher Experimente erklärt von Hirschhausen, warum unser Gehirn uns immer wieder in die Alkohol-Falle lockt.