Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. Juli 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Die leisen und die großen Töne, Drama
Der gefeierte Dirigent Thibaut Desormeaux erhält die Diagnose Leukämie. Bei der Suche nach einem Stammzellenspender erfährt er, dass er nicht der leibliche Sohn seiner Mutter ist.
20:15 Uhr, ZDF, Die Jägerin – Gegen die Wut, Krimi
Staatsanwältin Judith Schrader ermittelt in einem heiklen Fall: Eine Politikerin wurde in ihrer Wohnung attackiert – die Ermittlungen führen auf politisch vermintes Gelände.
20:15 Uhr, ORF 1, Alles Fifty Fifty, Komödie
Familienkomödie vor Apuliens Kulisse: Das geschiedene Paar Marion und Andi fährt gemeinsam mit Sohn Milan in ein Luxus-Ressort, um nach Ärger in der Schule ihre Erziehung besser abzustimmen.
20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Dokusoap
Domino's-Pizza-Deutschland-CEO Alexander Tauer stellt sich undercover dem Alltag seiner Mitarbeitenden – sein Ziel: die Expansion des Unternehmens.
20:15 Uhr, Kabel1, Iron Man 3, Action
Tony Stark alias Iron Man muss sich dem eiskalten Terroristen „Mandarin“ stellen, der die USA in Angst versetzt.
20:15 Uhr, arte, Duell in der Sonne, Western
Die Waise Pearl wächst bei der texanischen Senatorenfamilie McCanles auf – und gerät zwischen die sehr unterschiedlichen Söhne des Senators, die beide in sie verliebt sind.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer, Dokusoap
Peggy und Steff heiraten nach fast 30 gemeinsamen Jahren auf Mallorca; außerdem: Ute und Kwesis Familienglück in Gambia.
20:15 Uhr, Sat.1, Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!, Doku-Format
Stefano Zarrella und Stefan Lück testen Fertiggerichte aus aller Welt – von Pasta bis Chili con Carne.
22:00 Uhr, HR, Tatort: Der Fluch des Geldes, Krimi
Die Ermittler Hölzer und Schürk geraten in Konflikt, als klar wird, dass Schürk Beute aus einem Bankraub seines Vaters besitzt.
22:10 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Kollision, Krimi
Auf einer Ostseeinsel gerät ein Veterinärmediziner in eine private und berufliche Krise, während seine Ex-Frau ebenfalls auf der Insel ist.
22:15 Uhr, ZDF, Kabul – Flucht aus der Hölle, Serie (neu)
2021: Die Taliban übernehmen Kabul im Sturm. Eine Familie, ein italienischer Diplomat und eine deutsche Soldatin kämpfen ums Überleben im Chaos der Stadt.
22:20 Uhr, Kabel1, Total Recall – Die totale Erinnerung, Sci-Fi
Im Jahr 2084 gerät Doug Quaid an eine Firma, die ihm falsche Erinnerungen implantiert – mit gefährlichen Folgen.
22:45 Uhr, NDR, Im Rausch der Tiefe, Drama
Zwei Kindheitsfreunde teilen die Leidenschaft fürs Tauchen – bis ein tödlicher Unfall ihre Wege trennt.
23:10 Uhr, arte, Lost Country, Drama
Der junge Stefan lebt mit seiner Mutter, die als Pressesprecherin für die Regierung Milosevic arbeitet – unter seinen Freunden wächst der Widerstand gegen das autoritäre Regime.
23:30 Uhr, HR, Auf den Spuren von Julias Mörder, True-Crime-Doku
Im Hochsommer 2001 verschwindet die achtjährige Julia – die Doku rekonstruiert die dramatische Suche und Aufklärung des Falls.
23:45 Uhr, RBB, Tatort: Auge um Auge, Krimi
Ein Versicherungsmanager wird am helllichten Tag von einem Scharfschützen erschossen – die Dresdner Ermittlerinnen stehen vor einem Rätsel.