Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. Juli 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die leisen und die großen Töne, Drama

Der gefeierte Dirigent Thibaut Desormeaux erhält die Diagnose Leukämie. Bei der Suche nach einem Stammzellenspender erfährt er, dass er nicht der leibliche Sohn seiner Mutter ist.

20:15 Uhr, ZDF, Die Jägerin – Gegen die Wut, Krimi

Staatsanwältin Judith Schrader ermittelt in einem heiklen Fall: Eine Politikerin wurde in ihrer Wohnung attackiert – die Ermittlungen führen auf politisch vermintes Gelände.

20:15 Uhr, ORF 1, Alles Fifty Fifty, Komödie

Familienkomödie vor Apuliens Kulisse: Das geschiedene Paar Marion und Andi fährt gemeinsam mit Sohn Milan in ein Luxus-Ressort, um nach Ärger in der Schule ihre Erziehung besser abzustimmen.

20:15 Uhr, RTL, Undercover Boss, Dokusoap

Domino's-Pizza-Deutschland-CEO Alexander Tauer stellt sich undercover dem Alltag seiner Mitarbeitenden – sein Ziel: die Expansion des Unternehmens.

20:15 Uhr, Kabel1, Iron Man 3, Action

Tony Stark alias Iron Man muss sich dem eiskalten Terroristen „Mandarin“ stellen, der die USA in Angst versetzt.

20:15 Uhr, arte, Duell in der Sonne, Western

Die Waise Pearl wächst bei der texanischen Senatorenfamilie McCanles auf – und gerät zwischen die sehr unterschiedlichen Söhne des Senators, die beide in sie verliebt sind.