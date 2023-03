Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. März

20:15 Uhr, Sat.1, 99 - Eine:r schlägt sie alle!, Gameshow

Einer gewinnt, 99 verlieren: In "99 - Eine:r schlägt sie alle!" werden 100 Kandidatinnen und Kandidaten ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal letzter zu werden, kann im finalen Duell das Preisgeld gewinnen. Den Weg dahin meistern die Kandidaten mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.