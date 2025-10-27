Die besten TV-Tipps für Montag, den 27. Oktober 2025

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten vom Bodensee - Der Wunschbaum, Krimi Noch bevor Kriminalinspektorin Maria Eisler (Anna Werner Friedmann) ihren ersten Arbeitstag offiziell beginnt, findet sie beim Joggen eine Leiche. Am bekannten Wunschbaum liegt die vergiftete Rebecca Jauer (Tina Manzl). Warum wurde sie ausgerechnet dort so auffällig platziert? Gemeinsam mit Micha Oberländer (Matthias Koeberlin) folgt Eisler den Spuren bis zur Gärtnerei von Saskia Prixner (Miriam Stein), die Rebecca einst zu einer Anstellung bei ihrem Bruder Stefan (Julian Looman) verholfen hatte. Als Saskia kurz darauf ebenfalls vergiftet aufgefunden wird, erkennen die Ermittler eine Serie. Auch Rebeccas Ex-Freund Oliver Lorenz (Emanuel Fellmer) fällt dem Täter zum Opfer. Doch was verbindet die Opfer miteinander?

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow Auch an diesem Montag heißt es wieder: "Wer wird Millionär?". Moderator Günther Jauch bringt Spannung, Humor und knifflige Fragen mit ins Studio. Mit Charme und Schlagfertigkeit bringt er Kandidaten ins Grübeln und Zuschauer zum Mitfiebern.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Tricks mit Brot und Brötchen, Doku Deutschland liebt Brot und Brötchen. Oft steckt jedoch mehr Industrie als Handwerk dahinter. Eine gemeinsame Recherche von NDR und WDR zeigt, wie viele Bäckereien mit echtem Handwerk werben, obwohl sie Massenware verkaufen. Die Sendung enthüllt, mit welchen Tricks beim täglichen Brot abkassiert wird.

20:15 Uhr, Sat.1, Einfach mal was Schönes, Liebeskomödie Radiomoderatorin Karla (Karoline Herfurth) ist 39, Single und wünscht sich ein Kind. Kurzerhand beschließt sie, sich ihren Traum mit Hilfe eines Samenspenders selbst zu erfüllen. Ihre Familie reagiert entsetzt. Als Karla dann den charmanten Ole (Aaron Altaras) kennenlernt, gerät ihr Plan plötzlich ins Wanken.

20:15 Uhr, kabel eins, The Amazing Spider-Man, Actionfilm Peter Parker (Andrew Garfield) sucht nach seinen verschwundenen Eltern. Im Labor eines Forschers wird er von einer Spinne gebissen - und erhält übermenschliche Kräfte. Als Spider-Man stellt er sich dem Bösen, kämpft aber auch um die Liebe zu Gwen Stacy (Emma Stone). Doch als der gefährliche "Lizard" (Rhys Ifans) auftaucht, steht Peter vor einer schweren Entscheidung.