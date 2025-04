Die besten TV-Tipps für Montag, den 28. April 2025

Zwölf Jahre hielten Miriam (Stefanie Stappenbeck) und Markus (Oliver Wnuk) als Ehepaar durch - so lange wie ein handelsüblicher Kühlschrank. Nach der Trennung kümmern sie sich gemeinsam um die Zwillinge Elias und Emma. Als in Miriams Wohnhaus eine neue Wohnung frei wird, scheint das die ideale Gelegenheit, sich als Ex-Paar auf freundschaftlicher Basis näherzukommen - als Nachbarn. Doch Markus verschweigt ein wichtiges Detail: Er zieht dort mit seiner neuen Freundin Galina (Natalia Belitski) ein - jung, attraktiv und irgendwie Sinnbild seiner Midlife-Crisis.

In der neuen Frühlingsrunde wagen sich erneut Gründer mit ihren Ideen vor die Löwen. Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler hören sich gespannt die Pitches an. Letztmalig mischen auch Nils Glagau, Tijen Onaran und Tillman Schulz mit. Es geht um große Träume, bahnbrechende Produkte und die Jagd nach dem besten Deal. Spannung und starke Emotionen sind garantiert.

Als Teenager entdeckt David Rice (Hayden Christensen), dass er sich teleportieren kann - überallhin, wann immer er will. Diese außergewöhnliche Gabe nutzt er, um seinem tristen Leben zu entfliehen und sich ein Luxusleben zu gönnen, inklusive Abstecher ins Banktresor. Doch die Sache hat einen Haken: Eine geheime Organisation namens Paladine hat es auf "Jumper" wie ihn abgesehen. Ihr Anführer Cox (Samuel L. Jackson) jagt David unerbittlich rund um den Globus.

20:15 Uhr, Das Erste, Erlebnis Erde: Orcas - Herrscher der Meere, Doku

Orcas gelten nicht nur als imposante Raubtiere, sondern auch als hochintelligente Teamplayer. Sie jagen strategisch, kommunizieren untereinander und leben in eng verbundenen Familienverbänden. In dieser beeindruckenden Dokumentation taucht Meeresbiologe und Tierfilmer Dr. Florian Graner in die faszinierende Welt der Schwertwale ein und zeigt, wie vielschichtig das Leben dieser "Killerwale" wirklich ist.