Die besten TV-Tipps für Montag, den 28. Juli 2025

Der deutsche Fotojournalist Moritz Wagner (Heino Ferch) bekommt einen beunruhigenden Anruf aus Kenia: Ermittler Lomboto (Errol Trotman-Harewood) teilt ihm mit, dass seine vermisste Frau Farrah (Dayan Kodua) tot aus einem versunkenen Auto geborgen wurde. Moritz reist sofort zurück nach Kenia, wo er früher gelebt hat. Dort will er die Hintergründe ihres mysteriösen Todes aufdecken - und stößt dabei auf einen Skandal, der offenbar vertuscht werden sollte.

Familienoberhaupt Dorothea (Iris Berben) lädt ihre Lieben auf ihre Finca auf Lanzarote ein. Doch kaum sind alle angekommen, fällt auf, dass sich einiges auf dem Anwesen verändert hat. Während Stephan (Christoph Maria Herbst), Elisabeth (Caroline Peters), Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) mit ihren eigenen Problemen kämpfen, hat Dorothea längst anderes im Sinn: Sie will eine Nachricht verkünden, die für Wirbel sorgen dürfte.

20:15 Uhr, ONE, Mid90s, Drama

Der 13-jährige Stevie (Sunny Suljic) lebt in schwierigen Verhältnissen in Los Angeles. Seine Tage verbringt er mit Videospielen und heimlichem Lauschen in die Musiksammlung seines großen Bruders. Als er Anschluss bei einer Skater-Clique findet, eröffnet sich ihm eine neue Welt voller Abenteuer: waghalsige Tricks, Flucht vor der Polizei, Partys und erste Schwärmereien. Endlich kann er dem familiären Druck entkommen, doch mit der Zeit merkt Stevie, dass auch seine Helden nicht unverwundbar sind.