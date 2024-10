Die besten TV-Tipps für Montag, den 28. Oktober 2024

20:15 Uhr, ZDF, Mein Kind, Drama

Judith (Lisa Maria Potthoff) und Niclas (Maximilian Brückner) erfüllen ihren Traum von einem Kind durch eine Leihmutter in der Ukraine. Doch als der Krieg dort ausbricht, sind sie erschüttert. Die Sorge um Oksana (Alina Danko) und das ungeborene Baby wird immer größer. Sie bieten der Leihmutter an, zu ihnen nach München zu fliehen. Einige Tage später steht Oksana, hochschwanger und mit ihrer neunjährigen Tochter, tatsächlich vor ihrer Tür. Aber auch in Deutschland ist die Sicherheit nur von kurzer Dauer.