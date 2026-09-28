Die besten TV-Tipps für Montag, den 28. September 2026

20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Blackout, Krimi

Neuer Fernsehkrimi der ZDF-Reihe, von TV Movie als Tagestipp markiert. Er läuft bis 21:45 Uhr.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Die Quizshow läuft als Dreistünder bis 23:15 Uhr. Danach folgt „Spiegel TV“.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Reality-Show

Beziehungs-Reality mit Paaren, die in einer Villa auf ihre Treue getestet werden.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Comedyserie

Sitcom-Doppelfolge um das junge Ehepaar aus dem „Young Sheldon“-Universum, bis 21:10 Uhr.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Gründer pitchen ihre Ideen vor Investoren und kämpfen um Deals.

20:15 Uhr, kabel eins, Pacific Rim: Uprising, Sci-Fi-Action

Zehn Jahre nach dem ersten Kaiju-Krieg droht eine neue Invasion. Ein junger Pilot (John Boyega) und Nachwuchskadetten steuern riesige Kampfroboter.