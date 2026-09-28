Die besten TV-Tipps für Montag, den 28. September 2026
20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Blackout, Krimi
Neuer Fernsehkrimi der ZDF-Reihe, von TV Movie als Tagestipp markiert. Er läuft bis 21:45 Uhr.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow
Die Quizshow läuft als Dreistünder bis 23:15 Uhr. Danach folgt „Spiegel TV“.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Reality-Show
Beziehungs-Reality mit Paaren, die in einer Villa auf ihre Treue getestet werden.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy, Comedyserie
Sitcom-Doppelfolge um das junge Ehepaar aus dem „Young Sheldon“-Universum, bis 21:10 Uhr.
20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow
Gründer pitchen ihre Ideen vor Investoren und kämpfen um Deals.
20:15 Uhr, kabel eins, Pacific Rim: Uprising, Sci-Fi-Action
Zehn Jahre nach dem ersten Kaiju-Krieg droht eine neue Invasion. Ein junger Pilot (John Boyega) und Nachwuchskadetten steuern riesige Kampfroboter.
20:15 Uhr, ARTE, Der Gefangene von Alcatraz, Drama
Burt Lancaster spielt den lebenslang verurteilten Robert Stroud, der im Gefängnis zum anerkannten Vogelexperten wird.
20:15 Uhr, ORF 1, Pulled Pork, Krimikomödie
Österreichische Krimikomödie von 2022.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Millionenshow, Quizshow
Das Quiz um die Million läuft bis 21:10 Uhr. Danach folgt die Geschichtsreihe „Thema“.
20:15 Uhr, ATV, Mucho Gas auf Malle, Land und Leute
Doku über das Treiben auf Mallorca. Um 21:20 Uhr folgt die Reportage „Ausnahmezustand in Lignano – Tutto Gas“.
20:15 Uhr, Puls 4, Bad Boys: Ride or Die, Actionfilm
Die Miami-Cops Mike und Marcus (Will Smith, Martin Lawrence) müssen den Ruf ihres verstorbenen Captains retten und geraten selbst ins Visier..
20:15 Uhr, ONE, All Eyez on Me, Biografie
Biopic über das Leben und den Aufstieg von Rap-Ikone Tupac Shakur, bis 22:25 Uhr.
22:30 Uhr, kabel eins, Transformers – Die Rache, Sci-Fi-Action
Sam Witwicky wird erneut in den Krieg zwischen Autobots und Decepticons gezogen.
22:35 Uhr, ARTE, Das Experiment, Psychothriller
Ein Gefängnis-Simulationsversuch mit Freiwilligen eskaliert immer mehr.
22:35 Uhr, Puls 4, The Fall Guy, Actionkomödie
Stuntman Colt Seavers (Ryan Gosling) sucht einen verschwundenen Filmstar und gerät in eine Verschwörung. Er will auch seine Ex zurückgewinnen.