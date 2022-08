Die besten TV-Tipps für Montag, den 29. August

21:35 Uhr, ONE, Mord auf Shetland: Im kalten Licht des Frühlings, Krimi

Ein Schock für Dorfpolizist Sandy Wilson (Steven Robertson): Erschossen liegt seine Großmutter vor ihrem Haus. An ein Verbrechen möchte zunächst niemand auf der entlegenen Shetland-Insel denken, eher an einen Jagdunfall. Infrage kommt ein trinkfreudiger Verwandter. Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) glaubt nicht an ein Unglück, denn Glassplitter lassen auf einen Einbruch schließen. Was sollte jemand von der mittellosen Witwe wollen? Nur ihr Hof, an dessen Stelle der geschäftstüchtige Duncan (Mark Bonnar) gerne Ferienwohnungen bauen möchte, könnte von Wert sein.