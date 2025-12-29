Die besten TV-Tipps für Montag, den 29. Dezember 2025

20:15 Uhr, ZDF, Sarah Kohr: Großer Bruder, Krimi Ein Mann, den Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) einst im Zeugenschutzprogramm unterbrachte, taucht nach Jahren wieder auf. Der nervöse Sprengstoffexperte scheint einen neuen Plan zu haben. Nils Köppke (Steve Windolf) hat in Hamburg nichts verloren, seit er gegen seinen Bruder Sven (Jakob Diehl) aussagte und dieser ihm Rache schwor. Mit ihrer gefährlichen Sprengstoffmethode erlangten die Köppke-Brüder einst Reichtum, bevor Nils ausstieg.

20:15 Uhr, Das Erste, Schwarzes Gold: Quelle, Dramaserie Im Jahr 1900 steht die Bauernfamilie Lambert vor großen finanziellen Problemen. Die 20-jährige Johanna (Harriet Herbig-Matten) verliert ihren Job als Magd und soll für eine neue Anstellung in die Stadt ziehen. Doch ihre Jugendliebe Richard Pape (Aaron Hilmer) möchte das verhindern. Er glaubt, Öl unter dem Lambert-Wald zu finden und will es fördern. Doch der Streit zwischen den Familien ist tief, und Richards Vater, Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha), verbirgt dunkle Geheimnisse. Als Johannas Vater unter rätselhaften Umständen stirbt und Wilhelm sich den Wald aneignet, wächst in Johanna der Verdacht.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Comedyshow In dieser Show geben die bekanntesten Comedians ihre besten Ausschnitte und witzigsten Pointen aus ihren aktuellen Programmen zum Besten. Zu den erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands gehören unter anderem Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, Tony Bauer, Paul Panzer, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Kaya Yanar und Ingo Appelt.

20:15 Uhr, ProSieben, Harry Potter und der Gefangene von Askaban, Fantasymärchen Ein schockierendes Ereignis erschüttert die Zaubererwelt: Der gefährliche Verbrecher Sirius Black (Gary Oldman) ist aus dem Hochsicherheitsgefängnis von Askaban entkommen. Ihm wird der Mord an mehreren Muggeln und Verrat an Harrys Eltern an Voldemort vorgeworfen. Jetzt hat er es auf Harry (Daniel Radcliffe) abgesehen. Zur Sicherheit werden Dementoren als Wächter aufgestellt, doch trotz der Wachen gelingt es Black, sich Harry zu nähern und ihm unerwartete Neuigkeiten zu bringen.

22:15 Uhr, ZDF, Die drei Musketiere - Milady, Abenteuerfilm D'Artagnan (François Civil) wird entführt und erwacht an einem unbekannten Ort. Doch er gibt nicht auf und macht sich auf die Suche nach Constance. Dabei begegnet er unerwartet der geheimnisvollen Milady (Eva Green). Zusammen mit seinen Freunden Athos (Vincent Cassel), Porthos (Pio Marmaï) und Aramis (Romain Duris) wird D'Artagnan in einen Krieg verwickelt. Während der Kämpfe entdecken sie dunkle Geheimnisse und müssen entscheiden, wem sie vertrauen können.