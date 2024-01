Die besten TV-Tipps für Montag, den 29. Jänner 2024

20:15 Uhr, VOX, Promi First Dates, Kuppelshow

Es ist wieder soweit! Einmal im Jahr verkuppelt Roland Trettl Prominente mit Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Lars Steinhöfel spielt seit 2005 in der Serie "Unter uns" mit. In der Rolle des "Easy" ist er verheiratet, doch im wahren Leben sucht er noch nach dem Mann fürs Leben. Ob sich IT-Berater Tim als sein Mr. Right entpuppt? Lars fragt ihn, ob er helfen kann, seinen Router einzurichten. Vorwand für ein zweites Date?