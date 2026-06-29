Die besten TV-Tipps für Montag, den 29. Juni 2026

20:15 Uhr, RTL – Undercover Boss: Daume Gruppe, Berufsdoku

Ein Boss taucht inkognito unter seinen eigenen Mitarbeitern unter. Heute: die Daume Gruppe.

20:15 Uhr, ProSieben – Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi-Actionfilm

Michael Bays vierter Teil der Franchise: Fünf Jahre nach dem Kampf in Chicago sind Transformers in Verruf geraten. Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) findet einen alten Truck – der sich als Optimus Prime entpuppt. Ein gewaltiges Abenteuer mit Dinobots beginnt

20:15 Uhr, Arte – Liebe 1962, Drama

Übersetzerin Vittoria trennt sich von ihrem langweiligen Freund und verliebt sich in den smarten Börsenmakler Piero – doch seine Gefühle erweisen sich als Fassade.