Die besten TV-Tipps für Montag, den 29. Juni 2026
20:15 Uhr, RTL – Undercover Boss: Daume Gruppe, Berufsdoku
Ein Boss taucht inkognito unter seinen eigenen Mitarbeitern unter. Heute: die Daume Gruppe.
20:15 Uhr, ProSieben – Transformers: Ära des Untergangs, Sci-Fi-Actionfilm
Michael Bays vierter Teil der Franchise: Fünf Jahre nach dem Kampf in Chicago sind Transformers in Verruf geraten. Erfinder Cade Yeager (Mark Wahlberg) findet einen alten Truck – der sich als Optimus Prime entpuppt. Ein gewaltiges Abenteuer mit Dinobots beginnt
20:15 Uhr, Arte – Liebe 1962, Drama
Übersetzerin Vittoria trennt sich von ihrem langweiligen Freund und verliebt sich in den smarten Börsenmakler Piero – doch seine Gefühle erweisen sich als Fassade.
20:15 Uhr, Kabel 1 – Banana Joe, Komödie
Banana Joe (Bud Spencer) versorgt ein abgelegenes Dorf mit allem, was die Bewohner brauchen: Er bringt Bananen in die Hafenstadt und tauscht sie gegen Medikamente und Werkzeuge. Doch der Frieden ist bedroht, als ein Mafiaboss den Bananenhandel an sich reißen
20:15 Uhr, Arte – Liebe 1962, Drama
Übersetzerin Vittoria trennt sich von ihrem langweiligen Freund und verliebt sich in den smarten Börsenmakler Piero – doch seine Gefühle erweisen sich als Fassade.
22:30 Uhr, ZDF – Deutschland vs. Paraguay: Sechzehntelfinale, Fußball-WM
Die DFB-Elf kämpft im Achtelfinale der Fußball-WM 2026 gegen Paraguay. Davor: ab 21:00 Uhr das sportstudio mit WM-Vorberichten, und nach dem Spiel ab ca. 00:30 Uhr die sportstudio-Nachberichterstattung.