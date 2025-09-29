Die besten TV-Tipps für Montag, den 29. September 2025

20:15 Uhr, ZDF, Im Rausch, Drama Katja (Friederike Becht) arbeitet mit Hingabe als Journalistin. Doch als ein Artikel von ihr zensiert wird, trinkt sie zu viel und verliert die Beherrschung. Ihre Chefin Simone stellt sie vor ein Ultimatum: entweder mit dem Alkohol aufhören oder den Job verlieren. Katja räumt verärgert ihr Büro und sucht eine Bar auf. Dort begegnet sie Eddi (Hans Löw), dessen berufliche Karriere ebenfalls gescheitert ist. Später erklärt Simone, Katja könne bleiben, wenn sie sofort eine Entziehungskur beginnt. Katja willigt ein, verlangt jedoch, eine persönliche Reportage über Alkoholsucht verfassen zu dürfen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow Ein Eklat sorgt für Aufsehen: Carsten Maschmeyer verlässt die Sendung. Während des Pitches von Whacky verliert er die Geduld, weil er den Gründern misstraut und an ihrem echten Interesse an einem Deal zweifelt. Viele Fragen bleiben offen, und bei der Bewertung fallen gravierende Schwächen auf. Geht es Daniel Stadtmann, Dr. Peter Stiller und Gregor Schleicher tatsächlich nur um kostenlose Werbung für ihre Bio Beef Sticks? Oder schaffen sie es doch noch, die Investoren zu überzeugen?

20:15 Uhr, Sat.1, Ikea, XXXLutz, Segmüller & Co. - Der Sat.1 Möbelhaus-Check!, Doku Ob Sofa, Küche oder kleine Wohnaccessoires: Wer die eigenen vier Wände verschönern will, steuert meist ein Möbelhaus an. Eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von Sat.1 zeigt: Für 61 Prozent der Deutschen ist der Preis dabei ausschlaggebend. Doch wie schneiden Ikea, XXXLutz, Segmüller & Co. in Punkten wie Sortiment, Qualität und Service ab?

20:15 Uhr, kabel eins, Solo: A Star Wars Story, Sci-Fi-Abenteuer Han Solo (Alden Ehrenreich) und der Wookie Chewbacca schließen sich nach einem Zwischenfall beim Militär einer Gruppe von Schmugglern an. Die Handlung spielt einige Jahre vor "Episode IV". Auf der Suche nach dem begehrten Treibstoff Coaxium führt Hans Jugendfreundin Qi'ra (Emilia Clarke) die Gruppe zu Lando Calrissian (Donald Glover), dem Besitzer des legendären Millenium Falcon.

22:15 Uhr, ZDF, Hypnotic, Actionfilm Seit drei Jahren versucht Polizeidetektiv Danny Rourke (Ben Affleck), seine verschwundene Tochter zu finden. Ein neuer Hinweis bringt ihn auf die Spur eines rätselhaften Mannes, der Gedanken kontrollieren kann. Mit Unterstützung der Wahrsagerin Diana Cruz (Alice Braga) beginnt ein gefährliches Verfolgungsspiel. Dabei deckt Rourke ein geheimes Regierungsprojekt auf, das enger mit ihm verbunden ist, als er ahnt.