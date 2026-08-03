Die besten TV-Tipps für Montag, den 3. August 2026
20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Der Unfall, Krimireihe
Bei einer Abschiebung eskaliert die Lage: Eine unerfahrene Polizistin erschießt versehentlich einen iranischen Asylbewerber, kurz bevor Verstärkung eintrifft. Es verdichten sich Hinweise auf Polizeigewalt.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Fotografin, Drama
Kate Winselt spielt die legendäre Kriegsberichterstatterin und Fotoreporterin Lee Miller.
20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – 25 Jahre Jubiläums-Special, Quiz
Großes Jubiläums-Special der Kultquizshow mit Günther Jauch.
20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy: Spa oder sparen, Sitcom
Auftakt eines mehrstündigen Serienmarathons.
20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow
Paare stellen ihre Beziehung in einer luxuriösen Villa auf die Probe.
20:15 Uhr, Kabel Eins, Jack Ryan: Shadow Recruit, Thriller
CIA-Analyst Jack Ryan deckt in Moskau einen Terroranschlag auf die USA auf.
20:15 Uhr, RTLZWEI, Deutschland – Deine Schulden: Lügen, Vorwürfe und Anschuldigungen, Doku
Reportage über Menschen in finanziellen Notlagen.
20:15 Uhr, VOX, Goodbye Deutschland! Die Auswanderer: Sansibar, Auswandererdoku
Vier Auswanderinnen kämpfen auf Sansibar um ihr Glück.
20:15 Uhr, Arte, Das Biest muss sterben, Thriller
Ein Mann sinnt nach dem tödlichen Unfall seines Sohnes auf Rache am Fahrer.
20:15 Uhr, 3sat, Die Bretagne – Frankreichs rauer Westen, Dokumentation
Reise von Mont-Saint-Michel bis in die Salzgärten von Guérande, u.a. zu Austernzüchtern und einem Gestüt für Zugpferde.
20:15 Uhr, MDR, Tatort: Atlantis, Krimireihe
Ehrlicher und Kain ermitteln im Freizeitpark „Atlantis“, wo der erschlagene Geschäftsführer offenbar erpresst wurde.
20:15 Uhr, ORF2, Liebesg'schichten und Heiratssachen, Talkshow
Die Kultsendung feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum mit zehn neuen Folgen.
21:45 Uhr, 3sat, Südfrankreich: Die Provence Verte, Reportage
Porträt der „grünen Provence“.
22:15 Uhr, ORF1, Vorstadtweiber, Comedyserie
Österreichisch-deutsche Erfolgsserie über vier Freundinnen aus der Vorstadt.
22:10 Uhr, MDR, Polizeiruf 110: Ball der einsamen Herzen, Krimireihe
Klassiker-Wiederholung der DDR-/MDR-Krimireihe.
22:15 Uhr, ZDF, Largo Winch: Der Preis des Geldes, Actionthriller
Der junge Konzernerbe Largo Winch gerät ins Visier undurchsichtiger Geschäfte.
22:20 Uhr, ProSieben, Young Sheldon: Drei Juristen und viele sündige Filme, Sitcom
Teil des Serienabends, der bis nach Mitternacht läuft.
22:25 Uhr, Kabel Eins, John Wick, Actionthriller
Ex-Auftragskiller John Wick rächt sich, nachdem Schläger seinen Hund töten und sein Auto stehlen.