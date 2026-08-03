Die besten TV-Tipps für Montag, den 3. August 2026

20:15 Uhr, ZDF, Nachtschicht: Der Unfall, Krimireihe

Bei einer Abschiebung eskaliert die Lage: Eine unerfahrene Polizistin erschießt versehentlich einen iranischen Asylbewerber, kurz bevor Verstärkung eintrifft. Es verdichten sich Hinweise auf Polizeigewalt.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Fotografin, Drama

Kate Winselt spielt die legendäre Kriegsberichterstatterin und Fotoreporterin Lee Miller.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär? – 25 Jahre Jubiläums-Special, Quiz

Großes Jubiläums-Special der Kultquizshow mit Günther Jauch.

20:15 Uhr, ProSieben, Georgie & Mandy: Spa oder sparen, Sitcom

Auftakt eines mehrstündigen Serienmarathons.

20:15 Uhr, Sat.1, Villa der Versuchung, Realityshow

Paare stellen ihre Beziehung in einer luxuriösen Villa auf die Probe.