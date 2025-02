Die besten TV-Tipps für Montag, den 3. Februar 2025

20:15 Uhr, ZDF, Die Jägerin - Gegen die Wut, Krimi Staatsanwältin Judith Schrader (Nadja Uhl) übernimmt eine heikle Ermittlung: Eine Politikerin wurde in ihrer Wohnung angegriffen - doch wer steckt dahinter, und warum? Judith hat Bedenken, da die Ermittlungen politisch brisantes Terrain betreffen, und sie möchte nicht dazu beitragen, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Dennoch lässt sie sich von Oberstaatsanwalt Ronny Paschke (David Ruland) überzeugen, der ihr für den Erfolg die Rückkehr ins Dezernat für organisierte Kriminalität in Aussicht stellt.

20:15 Uhr, Das Erste, Wie extrem wird das Wetter, Sven Plöger?, Doku Der hohe Norden mag weit weg erscheinen, doch die Entwicklungen dort beeinflussen unser Leben direkt: Die Arktis gilt als Europas "Wetter- und Klimaküche" und verändert sich durch die Erderwärmung in rasantem Tempo. Schmelzende Polarkappen, veränderte Luft- und Meeresströme sowie ein schwächerer Jetstream wirken massiv auf das Wetter in Deutschland und Europa. Meteorologe Sven Plöger reist mit Forschenden an beeindruckende Orte in Grönland, um zu verstehen, wie steigende Temperaturen und bröckelnde Gletscher zusammenhängen und welche Auswirkungen sie haben.

20:15 Uhr, kabel eins, The Dark Knight Rises, Superhelden-Drama Der erbarmungslose Terrorist Bane (Tom Hardy) will Gotham in Angst und Chaos stürzen. Die Polizei ist machtlos, und Anarchie regiert die Stadt. Es scheint nur eine Hoffnung zu geben: Batman (Christian Bale). Bruce Wayne sieht sich gezwungen, erneut in seine Rolle als Dunkler Ritter zu schlüpfen und gegen das Böse zu kämpfen. Steht das finale Duell zwischen Bane und Batman bevor?

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, Dschungelshow Fischauge mit Maden-Topping gefällig? Oder vielleicht eine leckere Wasserspinne? Wenn den Stars im Dschungel der Hunger vergeht, startet die Unterhaltung für die Zuschauerinnen und Zuschauer erst so richtig! Zwölf Stars stellen sich im australischen Dschungel spektakulären Prüfungen. Am Schluss winkt der begehrte Titel des Dschungelkönigs. Wer wird sich dieses Jahr die Dschungelkrone aufsetzen können?

22:15 Uhr, ZDF, Plane - Absturz im Dschungel, Action Silvesterabend. Flug "Trailblazer 119" startet von Singapur nach Tokio. Mit nur wenigen Passagieren an Bord scheint alles reibungslos zu laufen - abgesehen vom Wetter. Chefpilot Brodie Torrance (Gerard Butler) wird von der Fluggesellschaft angewiesen, um Treibstoff zu sparen, durch ein Gewitter zu fliegen. Die Turbulenzen sind so heftig, dass Torrance und sein Co-Pilot Samuel Dele (Yoson An) zur Notlandung gezwungen sind. Der Flieger landet mitten im Dschungel, irgendwo nahe den Philippinen im Südchinesischen Meer.