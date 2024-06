Die besten TV-Tipps für Montag, den 3. Juni 2024

Matteo DeCanin (Tobias Moretti) will seine Mafia-Vergangenheit hinter sich lassen und gegen seinen alten Clan aussagen. Als Kronzeuge erhält er mit seiner Familie eine neue Identität. Doch als Matteos Tochter Laura (Antonia Moretti) fluchtartig den Zeugenschutz verlässt, bringt sie sich damit in große Gefahr. Carabiniere Erlacher (Harald Windisch) verfolgt ihre Spur, doch auch die Mafia ist ihr auf den Fersen. Matteos schlimmste Befürchtung bewahrheitet sich: Seine Tochter gerät in die Fänge der Camorra. Es entsteht ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Matteo muss Laura finden, bevor ihr Leben gegen sein eigenes eingesetzt wird.

20:15 Uhr, kabel eins, Planet der Affen: Prevolution, Sci-Fi-Drama

Wissenschaftler Will Rodman (James Franco) arbeitet fieberhaft an einem Medikament, das Alzheimer besiegen kann. Zu Testzwecken behandelt er Schimpansen mit dem Präparat. Eines der Versuchstiere vererbt die dadurch erzeugten genetischen Veränderungen an sein Junges. Das Schimpansenbaby Caesar (Andy Serkis) wird bald festes Mitglied von Wills Familie. Als der Affe merkt, dass er eher Haustier als Mensch ist, beginnt in ihm eine unaufhaltsame Wandlung.