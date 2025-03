Die besten TV-Tipps für Montag, den 3. März 2025

20:15 Uhr, ZDF, Unter anderen Umständen - Für immer und ewig, Krimi

In einer Wohnung wird eine junge Frau erdrosselt aufgefunden. Die Kripo Flensburg nimmt die Ermittlungen auf. Jana Winter (Natalia Wörner) und ihr Team stoßen auf ein auffälliges Detail: Die Tatwaffe ist ein rotes Segelseil. Das erinnert an einen älteren Fall, bei dem Jan Littkovski (Karsten Antonio Mielke), ein ehemaliger Bootsbauer, als Täter verurteilt wurde. Er sitzt noch im Gefängnis - hatte jedoch zur Tatzeit Freigang. Zudem lebt seine Verlobte, Doreen Hahn (Bettina Stucky), direkt in der Nachbarschaft des Opfers.